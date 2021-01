¡Otra polémica!: Megan y el príncipe Harry tuvieron que cerrar sus redes sociales

domingo, 10 de enero de 2021 21:09

Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, han decidido tomar una drástica decisión tras cansarse de leer las agresiones que muchos usuarios anónimos les escriben en las redes sociales: cerraron sus cuentas en Facebook y Twitter.

Según explicaron en el periódico The Sunday Times, la pareja se siente desilusionada por "el odio" con el que se encontró en Internet.

La reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla y los duques de Cambridge, William y Kate, suelen compartir y dar a conocer sus actividades y obras solidarias a través de las redes sociales. Es probable que esta decisión haga distanciar nuevamente a Harry, quien ya renunció a la corona a principios del año pasado, del resto de su familia.

A pesar de los millones de seguidores que tenían en su cuenta oficial, Meghan explicó que prefiere preservar su intimidad y salud mental debido a la gran cantidad de mensajes desagradables que recibió.

“En 2019 fui la persona más buscada del mundo. Ese año ni siquiera asistí a eventos públicos, tuve un bebé y estaba en casa. Pero lo que se pudo fabricar y producir fue enorme. Y no me importa si tienes 15 o 25 años, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso hace a tu salud mental y emocional es muy perjudicial”, había expresado hace unos meses.

Fuente: Pronto.