OPS advirtió que habrá contagios de coronavirus aún "cuando se distribuya una vacuna"

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo hoy que más allá de que los científicos descubran una vacuna "eficaz" y de "solución duradera" contra el coronavirus, los países deben "ser realistas" sobre su alcance inmediato ni bajar la guardia porque "habrá gente que se seguirá enfermando".



"Este virus continuará propagándose y la gente seguirá enfermando, incluso cuando se distribuya una vacuna", indicó en rueda de prensa la funcionaria de la OPS, según reprodujo la agencia de noticias AFP. "Por lo tanto, no podemos poner toda nuestra esperanza en las vacunas únicamente. Como ocurre muy a menudo en la salud pública, no existen soluciones mágicas", subrayó.



Etienne llamó a seguir confiando en las pautas impuestas para minimizar la propagación del virus: las pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos y las cuarentenas, así como el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas en público.



"Insto a los países de todo el mundo a prepararse para una vacuna contra el coronavirus, pero también a ser realistas, sabiendo que estos preparativos no reemplazan todo lo demás que debemos hacer para salvar vidas hoy", subrayó. Por su parte, Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS, pidió especialmente mantener las precauciones para evitar rebrotes como los que está experimentado Europa.



"Es importante que todos los países que están viendo una disminución de casos estén aún más atentos de continuar con las medidas de protección hasta que los casos disminuyan sustantivamente", dijo, al ser consultado sobre el descenso de infecciones en Guatemala.