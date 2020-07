Con récord de casos en un día, el mundo llegó a 14 millones de contagiados de coronavirus

sábado, 18 de julio de 2020 18:06

El coronavirus siguió golpeando hoy de un extremo al otro del mundo con récord de contagios en un día y más de 14 millones de casos positivos en total, con la vuelta a fuertes restricciones por rebrotes en países que creían haberlo controlado, como España e Israel, y un avance sostenido en gran parte de América impulsado por Estados Unidos y Brasil.



Más de 237.000 nuevos contagios fueron registrados en el mundo en las últimas 24 horas, con una curva que sigue sin hallar techo en cinco continentes, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Aunque los casos positivos siguen en ascenso, las muertes globales, que suman ya al menos 593.087, se mantienen desde hace más de dos meses en torno a las 5.000 diarias, agregó el organismo de salud de la ONU.



Según el registro en línea de la Universidad de Johns Hopkins de EEUU, el planeta superó hoy los 14 millones de casos positivos y se acercaba velozmente a las 600.000 muertes.



Expertos coinciden en que las cifras reales de contagios son mayores por varios motivos, incluyendo una capacidad limitada de testeos en muchos países y el hecho de que estudios muestran que gran cantidad de las infecciones no provocan síntomas.



Europa superó hoy la barrera de los tres millones de casos, aunque la región más afectada del mundo sigue siendo América, con 7,3 millones, mientras que Medio Oriente y el sur de Asía registran 1,3 millones cada una, de acuerdo con la OMS.



Más del 80% de los fallecimientos se siguen concentrando en América y Europa, con unos 302.000 en el primero de estos continentes y 205.000 en el segundo, siempre según las estadísticas de la OMS, informó la agencia de noticias EFE.



Estados Unidos es el país más afectado en el planeta, con 3,5 millones de casos, seguido de Brasil, que superó la barrera de los dos millones, India (un millón de contagios), Rusia (764.000), Perú (345.000), Sudáfrica (337.000), México (331.000) y Chile (328.000).



A la vez, Estados Unidos ha sufrido más de 139.000 muertes a causa de la pandemia, mientras que Brasil supera las 77.000, Reino Unido 45.000 y México se sitúa en cuarto lugar mundial con más de 38.000.



Los pacientes recuperados, según cifras de las autoridades sanitarias nacionales que no recopila la OMS, superan los 8,5 millones.



Además, se mantiene como en los últimos meses una tasa del 1% de pacientes graves con respecto a todos los casos activos (actualmente, 59.000 de un total de 5,1 millones).



Mientras tanto, países que creían haber controlado la pandemia debieron rever medidas y ordenar nuevas restricciones, y en ese sentido sobresale el caso de Barcelona.



Al menos cuatro millones de vecinos de Barcelona y de los municipios de su área metropolitana iniciaron hoy 15 días de medidas restrictivas para contener los contagios, que se han acelerado en la última semana en la norteña región de Cataluña.



Ante esa situación, el Gobierno regional pidió ayer a los ciudadanos no salir de casa a no ser que sea "estrictamente" necesario, un nuevo confinamiento temporal que tiene carácter voluntario, pero que el Ejecutivo autonómico confía en que se cumpla.



Además, durante los próximos 15 días quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas, y se vuelve a limitar al 50% la capacidad en bares y restaurantes y se cierran cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios.



En Japón, la zozobra por los rebrotes continúa. Tokio reportó hoy 290 nuevos casos y superó los 9.000, tras registrar un fuerte incremento de las infecciones desde que el Gobierno central levantara por completo el estado de emergencia, hace tres semanas.



Con cifras mucho más alarmantes, India volvió a exhibir hoy otros 34.884 contagios detectados en las últimas 24 horas, un día después de que el país superara el millón de casos.



El Ministerio de Salud informó además de 671 muertes por el virus en la jornada pasada, lo que elevó el total a 26.273, mientras que los contagios ya suman 1.038.716, consignó la BBC.



En Europa, además del rebrote en Barcelona sobresalió la decisión del Gobierno británico de hacer una pausa en el registro diario de muertes por Covid-19 ante la posibilidad de que hubiera fallas en el proceso. Según Johns Hopkins, hasta el momento el Reino Unido tiene contabilizados 45.358 deceso.



Mientras tanto, en América, más allá de EEUU y Brasil, se aprecia un panorama preocupante, sobre todo en México, Perú, Colombia, Ecuador y Chile, aunque este último viene mostrando cifras a la baja desde hace unos 15 días que le permiten plantear un plan de desconfinamiento en cinco etapas que será anunciado mañana.



Bolivia, un país que presenta a no menos de 10 autoridades nacionales contagiadas –comenzando por la presidenta de facto, Jeanine Áñez- tiene a Santa Cruz de la Sierra como el epicentro local de la enfermedad.



Sin embargo, en la Catedral de esa ciudad de más de 3 millones de habitantes se habilitaron a partir de hoy las misas presenciales bajo una serie de medidas de seguridad.