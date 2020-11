Fanny Eaton, la modelo de artistas, homenajeada por Google

miércoles, 18 de noviembre de 2020 01:18

El Doodle de hoy rinde homenaje a la musa artista jamaicana-británica Fanny Eaton. Eaton modeló a lo largo de la década de 1860 para una variedad de notables pintores ingleses en un trabajo que ayudó a redefinir los estándares victorianos de belleza y diversidad. En un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1874, se registra que Eaton asistió a clases en la Royal Academy of London, sesiones que eran parte integral del movimiento prerrafaelita.

El arte Doodle de hoy fue creado por Doodler Sophie Diao. "Me enteré de ella a principios de este año cuando me asignaron trabajar en este Doodle. Al investigar más sobre su vida, me sorprendió descubrir la frecuencia con la que aparecía en el trabajo de los pintores prerrafaelitas", contó la artista.

La modelo

Fanny Eaton nació como Fanny Matilda Antwistle en Surrey, Jamaica, el 13 de julio de 1835. Se mudó con su madre a Gran Bretaña durante la década de 1840, hacia el comienzo de la era victoriana. A los 20 años, comenzó a modelar para retratistas en la Royal Academy of London, y pronto captó la atención de una sociedad secreta de artistas jóvenes en ascenso llamada Prerraphaelite Brotherhood.

Eaton hizo su debut público en la pintura de Simeon Soloman La madre de Moisés, que se exhibió en 1860 en la Royal Academy. Durante la década siguiente, fue presentada por una variedad de destacados artistas prerrafaelitas como Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y Rebecca Soloman. El grupo consideró a Eaton como un modelo de belleza ideal y la presentó de manera central en un momento en que los individuos negros estaban significativamente subrepresentados, y a menudo representados negativamente, en el arte victoriano.

La carrera de modelo de Eaton duró gran parte de la década, y se cree que la obra Jefté de Millais de 1867 presenta su última aparición conocida en una pintura.

Gracias Fanny Eaton, por ayudar a hacer avanzar la inclusión artística.

Fuente: Doodle de Google