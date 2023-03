Ingreso mínimo de $180 mil: alcanzará a un promedio de 7000 docentes y Gobierno resaltó el "principio de solidaridad"

jueves, 23 de marzo de 2023 09:41

Tras el anuncio de la cuarta propuesta de mejoramiento salarial para los docentes sanjuaninos, que llevan 17 días sin clases y 24 de medidas de fuerza, se fueron conociendo más precisiones. Este miércoles, en voz de la ministra de Hacienda, Marisa López, se detalló que la decisión tomada por el gobernador Sergio Uñac fue la de garantizar un salario mínimo de $180.000 para los trabajadores estatales de menores ingresos. En el caso específico de los docentes, se detalló que el maestro de grado pasa a cobrar jornada simple de $137.991 a $180.000.

En diálogo con radio Estación Claridad, la ministra López remarcó que "la suma no remunerativa estará incorporada al recibo de sueldo; es un adelanto a cuenta de los futuros aumentos. Con ello, se trae a marzo el incremento del 71% para el maestro de grado, jornada simple que percibe un neto de menos de $180.000".

Agregó que "no se fijó una carga horaria para el cálculo sino que se tomó el cargo testigo de maestro de grado jornada simple. Tenemos 7000 docentes en ese universo, no sólo integrado por maestros sino por otros cargos también. La suma de dinero es por persona, no por cargo. Lo que se pretende es acercar ingresos, en un concepto de solidaridad en tiempos de inflación. Hemos atendido ese reclamo y necesidad, estableciendo el mínimo de 180 mil pesos".

Resaltó que la planilla complementaria de pago "trataremos que entre 1 a 15 de abril se pague; cuanto antes mejor".

Acerca de los cuestionamientos del sector de autoconvocados, marcó que "si hacemos una cronología de pretensiones, la primera era que no quería el 30% en cuotas, antes de sentarnos con los gremios a dialogar. Luego, las pretensiones fueron in crescendo y cambiando. En dos días hubo 6 petitorios diferentes. Hubo después adelantamiento de tramos, por su pedido. Pero, en definitiva, no había un claro reclamo de lo que pretendían, a esa altura. Habiendo escuchado a los referentes por parte del gobierno, tras apertura al diálogo, el objetivo era garantizar la educación y la vuelta a clases. Nos dijeron que ahora estaban reclamando por los salarios más bajos, por los maestros nivel inicial y educación especial. Mirando las paritarias, es decir cuanto cobran maestros en Mendoza, CABA y La Pampa, estamos muy por encima y vuelvo a destacar que aplicamos el concepto de solidaridad".

El anuncio

A través de un comunicado, este miércoles se conoció la nueva decisión:

"El Gobierno de San Juan informa que, considerando la necesidad de garantizar la educación de todos los alumnos y alumnas de San Juan mediante el dictado de clases y teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país en general, y San Juan en particular, siendo los más perjudicados los asalariados de menores ingresos, el gobernador toma la decisión política de incrementar los ingresos a estos sectores.

En esta línea, se propone concretar un adelanto a los sectores de menores ingresos de los docentes y del resto de los empleados del Estado en la misma condición.

La meta es garantizar un salario neto a los maestros de grado jornada simple de $180.000.

El incremento será una suma fija, por persona de hasta $ 42.500, a cuenta de los futuros aumentos salariales previstos. Para los casos en que corresponda la suma fija, el salario neto no podrá superar la suma de $ 180.000.

Esta medida alcanza a docentes y a todos los trabajadores estatales y significará un ingreso importante para los asalariados.

En el caso específico de los docentes pasarán de cobrar el maestro de grado jornada simple de $ 137.991 a $ 180.000".