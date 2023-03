El Gobierno sanjuanino hará una "propuesta alentadora" a los docentes sólo si vuelven a clases

miércoles, 22 de marzo de 2023 12:37

Hubo una nueva reunión entre representantes de los docentes autoconvocados y el subsecretario de la Unidad de la Gobernación de San Juan, Luis Rueda por el conflicto docente, que lleva 23 días de medidas de fuerza y 16, sin dictar clases. Hubo propuesta por parte de gobierno: si este jueves regresan a clases, habrá anuncio de propuesta salarial "alentadora" por parte de la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

La reunión fue "larga, intensa y difícil", destacaron los docentes ya que aseguraron que no recibieron "números ni porcentajes, ni se habló de los descuentos de los días de paro". Pese a ello, destacaron "la voluntad de diálogo y buena predisposición. Nosotros queremos resaltar que deseamos volver a la escuela, pero como corresponde".

Jorge Lozano, referente del movimiento de docentes autoconvocados, que "Luis Rueda no transmitió la decisión que ha tomado el Estado provincial. No piden que volvamos a las aulas y una vez que hayamos vuelto, va a haber un anuncio del Estado provincial, a través de la ministra de Educación". Detalló que "no dicen que la propuesta es alentadora y buena; es lo que les puedo decir porque no nos dieron detalles. La tienen pero consideran que les corresponde (informarla) a las autoridades ministeriales anunciarla. La condición es esa: hay propuesta a cambio de que haya clases".

Además, Gobierno propuso que se conforme una mesa de diálogo con los docentes autoconvocados. "Quieren que se geste; que se irá conformando a corto plazo pero no está definido cómo será. Es porque es algo nuevo; nunca se ha hecho".

Los docentes se aprestaban a votar por la aceptación o no de la propuesta. Si aceptan, deben regresar a trabajar esta semana y el anuncio de la ministra Trincado se concretaría mañana.