Levantaron el paro de Luz y Fuerza y empleados de Energía San Juan cobrarán un aumento del 41%

jueves, 27 de abril de 2023 13:45

Los empleados de Energía San Juan habían anunciado una medida de fuerza por salarios y tras negociaciones, llegaron a un acuerdo salarial igual al que se estableció en el Gobierno provincial.

Con ello, este viernes recibirán su salario con un incremento del 41%. Con eso se llega a un piso de $180.000 para todos los empleados.

La secretaria general electa para el sindicato "Luz y Fuerza", Lilia Martín explicó en radio AM1020 que "lo que se pedía y motivó la medida de fuerza fue la actualización salarial para la empresa Energía San Juan y las empresas contratistas para 2023. Si bien cuando acordamos la paritaria 2022, se estableció un anticipo para enero y febrero cuando llegó marzo, ya teníamos la actualización salarial que había otorgado el gobierno provincial para los empleados estatales y en la que están involucrados los trabajadores de la actividad eléctrica. Pedimos que se aplicara idéntica suba pero Energía San Juan argumentó que no estaban en condiciones de dar el incremento".

Hubo un debate en varias reuniones y no hubo acuerdo, por lo que se hizo un llamado a la medida de fuerza. "No sólo pedíamos por lo salarial sino por motivos de larga data como cubrimiento de vacantes. Esto no ocurre desde hace más de una década. La ley del marco regulatorio le exige a la empresa tener una planta determinada de personal y el número de empleados tiene que acordarse con la entidad gremial. Nos expresaron que los accionistas no les dan el visto bueno pero eso redunda en que un empleado hace el trabajo de dos o tres. Sino cubre puestos con empresas contratistas pero el personal no está encuadrados en el convenio de la actividad y realiza instalaciones eléctricas o en la sede central administrativa", describió. Afirmó que se buscará que la empresa cumpla la normativa y que la empresa "no pague el sueldo en dos veces".