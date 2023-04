La deuda de Nación con Provincia ronda los $6 mil millones pero aseguran que se viene pagando

lunes, 24 de abril de 2023 13:38

La deuda de el Gobierno de la Nación con la Provincia ronda los 6 mil millones de pesos. Así lo confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López quien destacó que se se viene saldando de a poco la deuda pero de manera tardía.

"Exigible al momento es de 3.700 millones. Pero si sumamos todo lo que está en carpeta en la parte técnica de los organismos nacionales estamos llegando casi a los 6 mil millones de deuda. Sale con préstamo a esas fuentes nacionales de las arcas provinciales. por eso desde el ministerio trabajamos por la recuperación de esos fondos", señaló la ministra en rueda de prensa.

Esos 3.700 millones responden por un lado a los trabajos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) que alcanza 1.400 millones de pesos y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que es de 2.300 millones de pesos.

La funcionaria aclaró que pese a la deuda no se han frenado las obras y el fondo está saliendo de la Provincia. "Se va a seguir en este mismo ritmo. Si bien hay una deuda, no podemos decir que no vienen abonado. Muchas veces en forma tardía se viene pagando. En ese transcurso se va solucionando con los fondos provinciales las obras pertinentes", destacó.

Por otro lado, explicó que "la recaudación si lo comparamos a lo presupuestado hasta el momento estamos 4 puntos por encima pero si lo comparamos al interanual, estamos 2 puntos por debajo de la variación interanual por inflación".

"Hemos asumido compromisos y si la evolución sigue en el mismo ritmo, lo vamos a ir cumpliendo a todos los objetivos del presupuesto pero siempre muy atentos para cumplir con las obligaciones", finalizó.