El gobierno incorporará USD 4300 millones al presupuesto 2021 para pagar deuda con el FMI

sábado, 18 de septiembre de 2021 20:15

El Gobierno incorporó al Presupuesto 2021 los Derechos Especiales de Giro (DEG) recibidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto equivalente a US$ 4.334 millones, para hacer frente a los dos próximos vencimientos con el organismo multilateral.



A través del decreto 622 publicado hoy en el Boletín Oficial, se incorpora en el cálculo de recursos corrientes previsto en la Ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 el monto de $422.174 millones equivalentes a la fecha US$ 4.334 millones que le corresponden a la Argentina en función de su cuota de participación en el FMI, por un monto de Derechos Especiales de Giro de 3.054.883.702.



"El DNU modifica el Presupuesto vigente porque aparecen recursos y gastos, y aplicaciones financieras derivadas no incluidos en el mismo; y esas operaciones suponen un incremento de recursos del Tesoro y de los pagos de deuda pública que estamos haciendo", explicaron fuentes oficiales.



Según las fuentes, "además del incremento de $422.174 millones en los recursos corrientes del Tesoro nacional que representan los DEG, se incorporan en el Presupuesto $30.000 millones en intereses y $362.981 millones en servicios de capital o amortizaciones al FMI de acá a fin de año que no estaban incluidos en el Presupuesto vigente".



Para ello, se autoriza la emisión de letras en dólares estadounidenses por un monto de hasta US$ 4.334.000.000 a diez años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual.



Los intereses se cancelarán semestralmente y la suscripción de estas letras deberá ser integrada en Derechos Especiales de Giro (DEG), y serán colocadas al Banco Central a la par, devengando intereses a partir de la fecha de colocación.



Los recursos provenientes de la suscripción de estas Letras sólo podrán aplicarse al pago de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En los considerandos del decreto se menciona que el 22 de septiembre y 22 de diciembre próximos operan vencimientos con el Fondo en el marco del Acuerdo de 2018 por un total de US$ 3.810.206.059,74, no previstos en el Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2021, y "con el fin de evitar caer en una situación disruptiva, y a la vez mantener un proceso de negociaciones para restaurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos, y en razón de la asignación extraordinaria referida en los considerandos precedentes, se propicia incorporar dichos Derechos Especiales de Giro (DEG) al Presupuesto vigente para poder hacer frente al pago de los próximos vencimientos con el FMI".



"Aumentan los recursos en $422.174 millones y las fuentes financieras por la colocación de la letra; en tanto que solamente suben las amortizaciones e intereses del Fondo; en este modificación, tengo más fuentes que aplicaciones, $422.174 millones más la letra por la misma cantidad, mientras que por el lado de las salidas o pagos tenemos $392.000 millones", indicaron las fuentes.



Según las fuentes, "esa diferencia entre las fuentes y las aplicaciones es una disminución o pago anticipado de adelantos transitorios al Banco Central por parte del Tesoro; por eso en las planillas anexas hay movimientos que disminuyen o ponen flujos negativos del Central al Tesoro, por la cancelación de adelantos transitorios".



"Estos $422 mil millones van a disminuir el déficit primario de 2021 alrededor de un punto; pero es una situación extraordinaria, no promovida por el Gobierno con el objetivo de bajar el déficit, si bien contablemente es así", aclararon las fuentes.