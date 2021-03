Sin acuerdo en la paritaria vitivinícola, FOEVA lanzó un paro de 48 horas

miércoles, 24 de marzo de 2021 21:12

Mientras la cosecha de uvas avanza en todo el país, los trabajadores y empresarios del sector vitivinícola no lograr un acuerdo que permita una recuperación de los trabajadores y de los empleados de los establecimientos bodegueros. Desde FOEVA San Juan informaron que los secretarios gremiales ratificaron las medidas de fuerzas para el 30 y 31 de marzo si no hay una oferta superadora.

En el último encuentro de la paritaria el sector empresarial realizó la siguiente oferta: un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021, un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021. Esta oferta fue realizada para los trabajadores vitivinícolas.

La representación sindical calificó de insuficiente el ofrecimiento y señaló que quedaron en libertad de acción para adoptar medidas de fuerzas. El sector gremial considera que esta oferta es un 30% de incremento escalonado para todo el año 2021 no satisface las necesidades de las familias de los trabajadores.

Ante esta situación, FOEVA convocó a una medida de fuerza por 48 horas para el 30 y 31 de marzo sin asistencia a los lugares de trabajo. Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación realizaron una nueva convocatoria para el 26 de marzo a partir de las 10.00 y solicitó a las partes realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar finalmente un acuerdo salarial.