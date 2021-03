La venta escolar no despegó en San Juan y señalan a las flexibilizaciones en las escuelas

miércoles, 17 de marzo de 2021 07:58

Sin repunte, la venta escolar no alcanzó los picos esperados y que en otros años, incluso en el 2020 prepandemia, se lograron. Desde el sector señalaron que una de las causas no sólo fue el stock con el que las familias contaban del año pasado sino que los colegios fueron menos exigentes con la lista de materiales.

"No hubo cambios; las ventas no se movilizaron después del regreso a clases y las demandas son muy medidas. Si bien los precios de algunos artículos sufrieron un aumento del 100% como fue el caso de mochilas y cartucheras; en otros productos no tuvieron gran salida como los cuadernos y las carpetas. Hubo una compra muy pensada y cuidada", destacó desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, a Diario La Provincia SJ.

Entre las causas, los comerciantes del sector señalan que "muchos colegios pasaron una lista mínima de materiales para este año; incluso se han cuidado en pedir libros nuevos. Con ello, los chicos fueron quizás con una mochila nueva pero en el interior, lo que les quedó del año pasado o directamente, todo "reciclado". Lo que puede ocurrir es que a lo largo del año se genere una demanda pareja ya que esos materiales se van a ir terminando y la reposición moverá los stocks en las librerías".

Por otra parte, el sector de indumentaria, particularmente los uniformes tuvieron otro panorama. "En ese caso, más allá que se han hecho ferias de uniformes seminuevos o nuevos entre los papás, en los comercios hubo compras. Los chicos crecen y hay que renovar ropa. Más allá que en las escuelas también se flexibilizó la exigencia de colores y prendas, los papás han invertido en ropa ahora sobre todo quienes envían a sus hijos a los inicios de nuevas etapas como Jardín o el Secundario", destacó. En ese sentido, vale destacar que hay casas de uniformes que han tomado pedidos con entrega de prendas a 10 o 15 días, debido a deben esperar que las confeccionen en fábrica.