Compás de espera e incertidumbre en librerías sanjuaninas por la venta escolar

jueves, 14 de enero de 2021 16:41

En enero y febrero, en el comercio sanjuanino, las vidrieras empezaban a vestirse del regreso a clases. Es que muchos papás optaban por anticiparse a comprar útiles, indumentaria y calzados para encontrar mayor variedad y por ende, precio para adquirir todo lo necesario para la escuela. Incluso, muchas escuelas entregaban con anticipación la lista de materiales y el detalle de los uniformes. Sin embargo, el 2020 paralizó todo.

Y así, en compás de espera se siente el sector de librería en San Juan desde que pudieron concretar la venta escolar a principios de 2020 y desde entonces, la demanda bajó considerablemente. La "escuela virtual" no demandó el mismo número de artículos; los actos escolares tuvieron el mismo despliegue y los uniformes casi no se usaron frente a la pantalla. Es por ello que, ante la próxima visita del ministro de Educación, Nicolás Trotta, a San Juan (este lunes 18), los comerciantes están expectantes ante anuncios sobre clases presenciales para poder armar propuestas para sus clientes. Todo esto teniendo en cuenta un escenario realista.

"Hay conciencia que ciertos productos como cartucheras y mochilas van a tener menor salida. La causa es que lo que se compró en 2020, no se usó. Es por eso que los papás no van a volver a realizar esa inversión. A lo sumo, pueden comprar alguna para los chicos que hayan cambiado de personaje favorito o les pidan algo más de moda pero no más de eso", destacó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez a Diario La Provincia SJ.

Este miércoles mantuvo una reunión virtual con empresarios de librerías que dieron un panorama de situación y coincidieron en que están más que atentos a lo que se pueda anunciar el lunes. "Veremos cómo se avanza porque sabemos que cada provincia tomará su decisión sobre las clases. Los comerciantes ya hicieron su compra de mercadería y están aguardando saber cuándo y cómo se vuelve en San Juan. Si hay una confirmación, formalizaremos reunión para trabajar en campaña publicitaria y promociones. Es un sector que está parado prácticamente y viene golpeado. Por el momento, sólo nos queda esperar", destacó.

Qué pasó en Mendoza

La Cámara de Librerías, Jugueterías y Papelerías de Mendoza pidió el próximo regreso de las clases presenciales bajo protocolo Covid-19. Desde esa entidad empresaria explicaron, destacó la agencia de noticias Telam, que la cuarentena obligatoria, el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el posterior distanciamiento social generaron "enormes perjuicios" al sector desde el punto de vista económico, entre ellos, el "cierre de locales" comerciales.



La Federación Económica de Mendoza, así como la Cámara, respaldaron la decisión del gobierno provincial, encabezado por Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio), para comenzar el ciclo lectivo de forma presencial en marzo de este año. Con todo, ambas entidades solicitaron que esa decisión "se mantenga firme, arbitrando los medios necesarios para hacerla efectiva".



La solicitud -indicaron- pretende "dar impulso" a los rubros comerciales aglutinados por la Cámara, de cara al consumo habitual de productos escolares requeridos al al inicio de cada ciclo lectivo.



En ese sentido, el comunicado toma en consideración que la temporada pasada, correspondiente al periodo 2019/2020, "se vio completamente afectada por la pandemia del coronavirus con las consiguientes restricciones de cuarentena obligatoria primero, y luego, las condiciones de ASPO y Dispo".



Y agrega que "sumado a las clases virtuales (cuyos insumos principales fueron sólo de tipo digital), que generaron enormes perjuicios al sector comercial desde el punto de vista económico, por la disminución de ventas e incluso en algunos casos más severos conllevaron el cierre de locales comerciales que no pudieron hacer frente a las pérdidas".