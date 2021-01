El dólar cerró con una suba con respecto al viernes

lunes, 11 de enero de 2021 18:10

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$ 190 millones en el mercado único y libre de cambios, en una jornada en la que la oferta privada estuvo presente a lo largo de la rueda.



En ese marco, la cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 90,99, con una suba de 20 centavos respecto del viernes pasado.



Por su parte, en el mercado bursátil el contado con liquidación y el MEP avanzan hasta 0,9%.



Así, el dólar contado con liquidación (CCL) suma 0,9%, a $ 146,61, mientras que el denominado dólar MEP se incrementa 0,9%, en $ 146,34 por unidad, en el tramo final de la rueda.



El denominado dólar informal o "blue" se negocia sin modificaciones, en $161 por unidad.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 25 respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $ 85,37.



De esta manera, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 118,29 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 150,13.



Al analizar la operatoria de la jornada en el sector mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que luego del avance de la semana pasada del orden del 1,15%, la autoridad monetaria “ralentizó” la curva de deslizamiento del tipo de cambio mayorista.



“En una rueda con significativo aumento en el volumen negociado, la divisa norteamericana operó con predominio de la oferta privada”, detalló el especialista.



En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras oficiales fueron por alrededor de los US$ 190 millones, aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 414 millones, en futuros MAE se transaron US$ 30 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 155 millones.