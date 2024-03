Detallaron la agenda deportiva de este fin de semana

viernes, 22 de marzo de 2024 19:31

Durante el fin de semana del viernes 22 al domingo 24 de marzo, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la sexta fecha del certamen masculino. En ambos casos nos referimos a Primera División.

Femenino: el sábado 23/03 jugarán 9 de Julio vs. Colón Junior (17:15), Las Águilas vs. San Martín (16:00), Villa Obrera vs Centenario (20:00); y el domingo 24/03 se cruzarán Atenas vs. Desamparados (17:00), Palermo vs. Mineros (17:00) y Trinidad vs. Alianza (12:00). Los encuentros de Cuarta División comenzarán una hora y media antes del horario de Primera.

Espartanos

El equipo Espartanos jugará su último amistoso. El mismo será previo al Nacional de Fútbol Silencioso que se disputará en La Rioja desde el viernes 29 al domingo 31 de marzo. El encuentro será este sábado 23/03, desde las 18 horas, en la cancha de Don López en Alto de Sierra, Santa Lucía, contra un equipo convencional integrado por diferentes exfutbolistas sanjuaninos y jugadores en actividad.

Federación Sanjuanina de Fútbol

En el interior de la provincia, este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta de Cuartos de Final en la Copa de Clubes Campeones en rama masculina. Los encuentros programados son los siguientes: San Martín de Rodeo vs. General San Martín (sábado 23/03 a las 16:45 en Iglesia), Árbol Verde vs. Deportivo Caucete (sábado 23/03 a las 16:45 en Jáchal), Unión Medanito vs. Villa Etelvina (sábado 23/03 a las 16:45 en Santa Lucía) y Villa Borjas vs. San Miguel (domingo 24/03 a las 16:45 en 25 de Mayo).

Baloncesto

En el ámbito de la pelota naranja, este fin de semana habrá más actividad competitiva vinculada al torneo Apertura provincial. Habrá partidos en ambas ramas.

Masculino: por la segunda fecha del campeonato Carlos Yanzi, anoche Ausonia venció 76-66 a Unión Vecinal de Trinidad. Esta noche jugarán Lanteri vs Universidad, Sanjuanino Junior vs. Urquiza e Hispano vs. Estrella (los tres partidos desde las 22 horas). Mañana sábado a las 18 jugarán Jáchal vs. Inca Huasi.

El domingo 24/03 iniciará el certamen para el Nivel 3. Isca Yacú recibirá a Centro Impulso (20:00) e Sanjuanino Junior B a Estrella B (21:30). La fecha se completará el martes 26/03 con UVT B vs Universidad B.

Femenino: por la segunda fecha del torneo, el domingo 24/03 se jugarán tres partidos: Aramburu vs. Inca Huasi, Lanteri vs Urquiza y Del Bono vs. Universidad. Los cotejos iniciarán a las 20 horas. La fecha finalizará el martes 26/03 con Sanjuanino Junior vs Macabi El Ceibo (20:00).

Ciclismo

Este domingo 24 de marzo se disputará la clásica Doble Media Agua. La concentración será desde las 15:30 en la intersección capitalina de Avenida Córdoba y calle Tucumán. La largada tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.

En la 96° edición de la carrera, el pelotón partirá desde el punto inicial por Tucumán hacia Agustín Gómez, luego calle Mendoza hasta Comandante Cabot. Mendoza, Calle 5, Avenida Uñac, calle 14 hasta empalmar con Ruta Nacional 40, para transitar por Carpintería y arribar al Cerrillo. La etapa finalizará frente a la Municipalidad de Sarmiento luego de 179 kilómetros de recorrido.

Futsal

Anoche inició la segunda fecha del Torneo Apertura masculino en Primera División. Los resultados fueron los siguientes: Krause 2-2 Hualilán, La Gloria 4-6 Barrio Rivadavia, Defensores de Los Andes 7-8 CGT, Del Bono 6-6 Huarpes. Defensores de Argentinos vs. Unión de Villa Krause fue suspendido por falta de árbitro.

La fecha se completará esta noche con Mercedario vs. San Ricardo (a las 21 en Hualilán), Desamparados vs. Las Águilas (a las 21 en Minuto 90 en Rivadavia) y Alianza vs SEC (a las 21 en Alianza).

Fuente: Prensa Gobierno