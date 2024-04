Jeremías, el sanjuanino que se medirá en un torneo de talla mundial: "El judo me enseñó todo en la vida"

viernes, 26 de abril de 2024 14:50

Un sanjuanino vive horas clave en Río de Janeiro, antes de medirse este próximo sábado 27 de abril en una importante competencia de judo de talla mundial.

Hablamos de Jeremías Fernández de 21 años de edad, quien inició en el deporte a sus 4 años y desde entonces ha transitado la vida de la mano de esta disciplina. Ansioso y con muchas expectativas, el joven competirá en el Campeonato Panamericano y Oceánico de Judo, junto con la delegación argentina que está acompañada de Paula Pareto, Laura Martinel, Sebastián Alquati y Ariel Sganga.

"Mis inicios más fueron porque mi papá es profesor de judo, así que lo iba a acompañar las prácticas de él. De chiquito siempre estuve metido en el mundo de judo y fue una vez que me dijeron que si quería empezar y le dije que sí, así que esos fueron mis inicios. Después vinieron muchas prácticas con mi viejo, torneos y ahí fuimos escalando", comenzó contando Jere a Diario La Provincia SJ.

Con una particular alegría que lo caracteriza, desde entonces no paró y hoy se encamina como referente del judo a nivel provincial y nacional. Por ello, expresa que practicar este deporte lo es todo en su vida, y esa misma pasión fue la que lo ubicó en el lugar que comparte hoy en la delegación celeste y blanco.

"Para mí, el judo significa todo. Desde chico ya lo tengo incorporado, es como otra parte para mí. Y me enseñó varias cosas en la vida, me enseñó la constancia, el esfuerzo, que es lo más importante. Todo lo que quiero, siempre todo con esfuerzo va de la mano. Me enseñó también la tranquilidad. El judo es un deporte de contacto y tiene mucha tranquilidad. Mucho respeto. Así que, básicamente, el judo para mí es todo", reveló.

Además del judo, Jeremías combina sus entrenamientos con los estudios, ya que también realiza un curso de inglés, que según dijo, lo lleva "muy tranquilo". Las horas de práctica son bastantes en el día, pero su dedicación y esfuerzo hace que siga adelante con todo.

Sobre el torneo en particular, expresó: "La expectativa es dar lo mejor para mí en cada lucha, lo mayor que pueda porque es un torneo bastante duro. Si eso viene acompañado de una medalla sería tocar el cielo con las manos".

Y agregó: "Yo estaría luchando mañana sábado a la a partir de las 10 de la mañana, hoy tengo que dar pesaje, así que estamos a full, voy hasta 90 kilogramos que es una categoría bastante dura. Tengo rivales de talla mundial y es un torneo, la verdad, que bastante complicado, pero a la vez estoy orgulloso de estar acá porque poder representar a San Juan y Argentina a esta magnitud internacional, para mí es un orgullo".

La oportunidad se presenta como una gran ocasión de aprendizaje y experiencia para el sanjuanino, que sueña con llegar a lo más alto del deporte.

"El mayor respaldo en cada torneo es mi familia, que aunque estén lejos es como si estuvieran al lado mío. Lo están en cada llamada, hablamos horas antes de los viajes, así que mi mayor respaldo son ellos que están siempre. Aunque esté lejos es como si estuvieran a mi lado", mencionó.

Y finalizó: "Mi sueño es poder llegar a las olimpiadas, sería sería mi máximo logro a nivel jugo. El que más me gustaría, el que siempre lo soñé de chico. Desde que empecé creo que ya me lo puse como un objetivo".