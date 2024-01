Guadalupe y Alejandro, los hermanos sanjuaninos que coincidieron en el exterior gracias al voley

martes, 16 de enero de 2024 17:00

En Bulgaria, lejos de las costumbres argentinas y del calor de la familia, el Club Levski Sofia se convirtió en el hogar deportivo que acogió a Guadalupe Martín y Alejandro Toro, dos hermanos sanjuaninos de la Selección Argentina de Voley que triunfan en el exterior y encuentran en la fraternidad el apoyo de estar lejos de casa.

Guadalupe y Alejandro juegan al voley desde sus 8 y 5 años respectivamente, cuando motivados por su madre comenzaron a entrenar en la U y recorrer el camino del deporte. La vida y sus cualidades los llevaron a jugar en diferentes clubes y países hasta coincidir en Bulgaria y tener algo en común, ser representantes del país en importantes campeonatos . Ahora, lejos de ser aquellos niños que iniciaron en el voley pero con la misma pasión, sueñan a lo grande mientras comparten la vida en la UE.

"A los 17 me fui a Buenos Aires a River Plate y jugué en la Liga Argentina y el Metropolitano y a los 20 años vine al exterior. Creo que siempre que empezás a jugar en algún el deporte, el objetivo es ser de la Selección y poder ir a torneos representando al país, es algo que te genera piel de gallina. Cuando ves la cantidad de gente que apoya en los partidos y que le gusta ver a la Selección, es inexplicable", comenzó contando Guadalupe a Diario La Provincia SJ.

La joven que actualmente también estudia Contador Público en sus tiempos libres, se recuerda de niña al costado de las canchas mientras sus familiares entrenaban. Esos recuerdos la llevan a valorar la suerte de coincidir en el mismo estado con su hermano y hallar en él el amor de la familia.

"Siempre es difícil estar lejos de la familia, yo soy de extrañar bastante, pero estando acá con mi hermano, con mi cuñada y mis sobrinas, me hace distraer más del tiempo que me falta para volver. Pero obvio que tenemos el apoyo de nuestra familia en todo lo que hagamos", agregó.

Ahora, busca continuar con su carrera y llegar a jugar en países como Italia, que tienen otro nivel. Por su parte, Alejandro también guarda "recuerdos hermosos" de su infancia atravesada por el deporte y todo lo que alcanzó gracias a eso. "Siempre es un honor representar a la Argentina, es un orgullo enorme, con mi hermana hicimos casi el mismo camino desde las inferiores y creo que ella va a tener muchísimos más torneos, competencias. Creo que tiene un futuro enorme en la Selección y su carrera. Cuando nos tocó coincidir pude ver un mundial de ella y para mi es más el orgullo de que haya estado que lo años que yo pasé", dijo el jugador a este medio.

Orgulloso de los logros de su hermana menor, reveló que cada vez que juega, con su esposa y sus hijas tratan de ir a verla y cuando termina un partido "si nos va bien, estamos re contentos y tratamos de comer algo rico y si nos va mal, también para levantar el ánimo. Tratamos de apoyarnos siempre con la misma intención, de tratar de disfrutar"; algo que la cercanía y la dicha de vivir en un mismo país los ayuda a disfrutar.

Con nuevos objetivos en lo profesional, Alejandro expresó: "Ahora trato de concentrarme mucho en el voley para que mis hijas y mi esposa estén bien, tenemos varias actividades en el día a día para que puedan seguir creciendo como o hacen. Y en San Juan tenemos una distribuidora, más allá de eso, trato de pensar en el voley y las chicas".

Y cerró con emoción: "Los objetivos más grandes que uno puede tener como deportista creo que ya los cumplí, la cantidad de personas, de momentos que me hizo tener el deporte, de amigos y lugares que pude conocer, que sin el deporte no lo habría podido hacer, es lo que más me acuerdo más que otros logros".