Macri sí se presentará a una elección: quiere ser presidente de Boca

domingo, 9 de abril de 2023 13:43

Mauricio Macri, expresidente de la Nación y de Boca Juniors, confirmó hoy que participará de las próximas elecciones del "Xeneize" en diciembre ya que está "muy preocupado" por la actualidad del club.



"Voy a participar porque estoy muy preocupado por lo que está pasando en Boca", aseguró Macri en una entrevista con radio Rivadavia.



Si bien se sabía su intención de integrar la lista que seguramente encabezará Andrés Ibarra, Macri ratificó su determinación de volver a la política del club de La Ribera.



"Durante doce años construimos una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero. Ganamos 16 títulos y también transmitíamos profesionalismo y seriedad", destacó Macri, antes de criticar la figura del actual vicepresidente, Juan Román Riquelme.



"Todo eso está en crisis por la forma personalista que tiene Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo. Yo no creo en eso", remarcó.



Sin embargo, el expresidente de la Nación aclaró que respeta la figura de Riquelme como ídolo en su etapa de jugador.



"No me confundo, una cosa es el jugador, que traje dos veces a Boca. Y la otra es ser dirigente deportivo. La institución está siempre por arriba de las personas", señaló.



Por otro lado, Macri, actual responsable de la Fundación FIFA, descartó su intención, por el momento, de postularse para ocupar el cargo que actualmente tiene Gianni Infantino.



"Ser presidente de la FIFA es muy complejo porque necesitas el apoyo de todos los países del mundo. Hoy me siento honrado por Infantino por haberme puesto en la Fundación y además tengo una relación de confianza con él. Hasta ahí llegamos", concluyó.