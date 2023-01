UPCN venció a Obras

domingo, 29 de enero de 2023 20:48

Con el clásico entre Obras y UPCN, cerró hoy domingo la participación de los equipos sanjuaninos en el Tour 5 de la Liga Argentina de Voleibol, en un partido muy importante para los sanjuaninos, pero con este formato de competencia implementado por ACLAV, no tuvo público y pasó casi desapercibido. Llegó la hora de que ACLAV vuelva al formato de locales y visitantes que tuvo siempre, y que por emergencia lo cambió en pandemia, pero que ahora por comodidad de dirigentes y televisación lo siguen manteniendo, cuando a los clubes no les conviene bajo ningún punto de vista, y menos aún para el público, que no ve a su equipo de local y no disfruta de los partidos clásicos, como en cualquier deporte.

En este formato obsoleto, se jugaron dos clásicos entre equipos sanjuaninos con cancha vacía, ya que al público local no le interesa y a más de 1500 kms de nuestra provincia. En ellos Obras derrotó 3 a 0 a UVT, en el inicio del Tour, mientras que en el cierre se dio el otro, el clásico sanjuanino que ganó hoy UPCN 3 a 0 sobre Obras.



Los tres equipos sanjuaninos disputaron tres partidos. UPCN pudo ganar todos, derrotando 3 a 2 a Gross Paracao, 3 a 1 a Once Unidos y 3 a 0 a Obras. Se mantiene en el tercer lugar de la tabla con 38 puntos, por detrás del puntero e Invicto Ciudad Voley y de Monteros Voley.

Tanto UVT como Obras ganaron un partido y perdieron dos. Los comunitarios derrotaron a San Lorenzo por 3 a 0, mientras que Obras dio cuenta de UVT, tal cual mencionamos anteriormente. Ahora los equipos retornan a la provincia para seguir entrenando, de cara al 6° Tour a disputarse del 9 al 12 de febrero, que será el penúltimo de la fase inicial.

Resultados jueves 26 de enero

UVT Vóley 0 – Obras San Juan 3 - 24-26 / 14-25 / 25-27

UPCN 3 – Gross Paracao 2 - 25-13 / 24-26 / 25-18 /22-25 / 15-13

Resultados viernes 27 de enero

UVT Vóley 3 – San Lorenzo 0 – 25-14 / 25-19 / 26-24

UPCN 3 – Once Unidos 1 – 23-25 / 27-25 / 25-19 / 25-17

Obras 0 – Monteros Vóley 3 - 28-30 / 17-25 / 22-25

Resultados sábado 28 de enero

UVT Vóley 0 – Once Unidos 3 – 25-20 / 25-13 / 28-26

Resultados domingo 29 de enero

Obras San Juan 0 – UPCN 3 - 14-25 / 27-29 / 22-25

Foto: Prensa Gobierno