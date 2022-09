Boca empató con Huracán y cortó su racha de triunfos

lunes, 19 de septiembre de 2022 21:47

Boca Juniors empató hoy sin goles con Huracán en un flojo partido de dos de los protagonistas del campeonato 2022 de la Liga Profesional y cortó su racha de triunfos que lo había encaramado en el lote de vanguardia.



El “xeneize” mostró una floja versión en un pobre encuentro y decepcionó al público que esperaba una nueva victoria para confirmar la candidatura al título.



El equipo de Hugo Ibarra alcanzó los 36 puntos del líder Gimnasia y Esgrima La Plata, que mañana cerrará la 20ma fecha en Santiago del Estero contra Central Córdoba.



Boca llegó a los 10 partidos invicto entre este campeonato y Copa Argentina, pero cortó en cinco la racha de triunfos consecutivos.



Huracán, que llegó a los 34 puntos, sumó su tercer empate en fila y lleva nueve fechas sin perder con cinco igualdades y cuatro victorias.



En un partido discreto y sin emociones, ambos equipos mostraron la paridad que hay en el torneo y que el título se definirá en las últimas fechas.



En un día y horario incómodo, La Bombonera se llenó para ver al equipo de Hugo Ibarra que se metió en la pelea por el título luego de los triunfos consecutivos y el envión que significó la victoria en el Superclásico contra River Plate.



En la previa, la hinchada se acordó del clásico rival y pidió por el título con el tradicional “para ser campeón, hoy hay que ganar”.



La respuesta del equipo, en la primera etapa, no fue la esperada y fue sorprendido por un buen planteo de Huracán que, dentro de la mediocridad que hubo en el juego, fue algo más que el local.



El “Globo” se paró en campo rival, presionó alto la salida de Boca y recuperó rápido la pelota en la mitad de cancha con el buen doble cinco que integran Santiago Hezze y Federico Fattori.



La apuesta de Ibarra por Aaron Molinas como enganche no funcionó ya que el juvenil perdió muchas pelotas y no se conectó con los delanteros.



De hecho, las dos aproximaciones del “xeneize” al arco de Lucas Chaves fueron con remates desde afuera del área. Primero lo intentó el propio Molinas, a los 4 minutos, y después fue Benedetto, a los 27.



La más clara del primer tiempo fue de Huracán cuando a los 21 minutos, el uruguayo Matías Cóccaro conectó de taco un centro desde la derecha de Guillermo Soto pero la pelota se fue desviada.



El equipo de Diego Dabove también tuvo buenas oportunidades para lastimar de contraataque pero falló en la toma de decisiones en los metros finales.



A Boca le costó mucho elaborar jugadas de ataque y solo progresó en el juego con algunos chispazos de Guillermo “Pol” Fernández.



Para jugar el segundo tiempo, Ibarra puso a Luis Vázquez por “Pipa” Benedetto, quien había marcado los goles de los triunfos ante River y Lanús, ambos por 1 a 0.



De entrada, a los 2 minutos, el juvenil delantero tiró un buen centro atrás para la llegada de Molinas que la mandó por arriba del travesaño.



Esa fue la última acción de Molinas en el partido ya que diez minutos después fue reemplazado por el paraguayo Óscar Romero.



Al mismo tiempo, el “Negro” Ibarra puso a Juan Ramírez en lugar de Varela y ubicó a Fernández como volante central.



Huracán, por su parte, cambió su postura en la segunda etapa ya que dejó de presionar, se retrasó unos metros y le cedió la posesión a Boca.



La parte final del encuentro tuvo a Boca empujado por su gente pero sin ideas para generar peligro pese al cambio de todo la ofensiva que realizó Ibarra con los ingresos de Vázquez, Romero y Orsini.



Huracán, al igual que en la primera etapa, estuvo más cómodo y salvo algunos contragolpes que no pudo finalizar se fue conformando con la idea de llevarse un punto.



El empate le quedó bien al partido y al final de la fecha, con los resultados de los otros competidores, se sabrá finalmente si se mirará con buenos ojos.



Boca visitará el viernes próximo a Godoy Cruz en Mendoza sin los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula y el colombiano Frank Fabra, quienes fueron convocados por sus respectivos seleccionados. Los tres también se perderán los cuartos de final de la Copa Argentina contra Quilmes, en tierras cuyanas.



Por su parte, Huracán recibirá el mismo viernes a Banfield sin Santiago Hezze ni el capitán Lucas Merolla, quienes recibieron la quinta amarilla y se limpiaron para el clásico contra San Lorenzo del sábado 1 de octubre en el Bajo Flores.



-Síntesis-



Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Aaron Molinas; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.



Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla y Walter Pérez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral; y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Luis Vázquez por Benedetto (B); 12m. Óscar Romero por Molinas (B) y Juan Ramírez por Varela (B); 19m. Enzo Luna por Cabral (H); 30m. Patricio Pizarro por Soto (H); 32m. Cristian Medina por Payero (B) y Nicolás Orsini por Langoni (B); 36m. Nicolás Cordero por Cóccaro (H) y Gabriel Gudiño por Cristaldo (H).



Amonestados: Molinas, Roncaglia, Langoni y Fernández (B). Soto, Garré, Hezze y Merolla (H).



Árbitro: Yael Falcón Pérez.



Estadio: Boca Juniors.