Claudio "Chiqui" Tapia seguirá al frente de la Liga Profesional hasta marzo de 2024

jueves, 12 de mayo de 2022 21:29

El presidente de AFA, Claudio Tapia seguirá a cargo de la Liga profesional de Fútbol (LPF) hasta la finalización del mandato de Marcelo Tinelli, que no seguirá ejerciendo el cargo de titular de ese organismo y que se extendía hasta marzo de 2024, según lo determinado hoy por la Justicia.



A partir de esta resolución quedó sin efecto la anterior, por la cual se había puesto a Tapia al frente de la LPF por un período de 90 días, con el mandato de convocar a elecciones en ese plazo.



Eso sucedió luego de que ante el alejamiento de Tinelli se estableciera un acto comicial que en principio iba a tener tres candidatos, Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors), Mario Leito (Atlético Tucumán) y Sergio Rapisarda (Vélez Sarsfield), pero que finalmente derivó en una lista única con el primero de los nombrados a la cabeza, algo que no fue aprobado por la Justicia.



La resolución adoptada hoy por el Juzgado Civil número 99 extendió el plazo en el que la AFA tendrá que garantizar el funcionamiento de la Liga Profesional hasta el tercer mes de 2024 y de esta manera Tapia aglutinará el contralor de todo el fútbol argentino, terminando con ese "doble comando" tan cuestionado por distinto ámbitos de la dirigencia nacional.



Lo resuelto por el juez Camilo Almeida Pons indicó que se prorroga "el plazo dispuesto por el Superior en la resolución del 6 de abril de 2022 hasta el vencimiento del mandato de las autoridades actualmente vigentes de la Mesa Directiva de la Liga Profesional del Fútbol Argentino".



El pasado 30 de abril, cuando vencía su licencia, Tinelli también había renunciado a la presidencia de San Lorenzo, aunque todavía no lo oficializó internamente en el club.