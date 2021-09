Fuerte posteo de Juan Pablo Dotti: "¡No hay lugar para hipocresías y mezquindad!"

lunes, 20 de septiembre de 2021 10:51

Hace una semana, San Juan quedaba conmocionada por la muerte de Nicolás Naranjo. El padelero, que por años portó la chaqueta de la Agrupación Virgen de Fátima, murió tras una rodada en una competencia en Mendoza. Tras esto, una de las figuras del ciclismo sanjuanino, Juan Pablo Dotti, hizo un fuerte descargo en su cuenta de facebook.

El pedalero compartió una foto al lado del féretro y pidió que se termine la "hipocresías y mezquindad" que quedó al descubierto tras la muerte del ciclista de La Bebida.

"Con dolor y por la Memoria de Nico, sin ser su amigo, pero sí un adversario deportivo al que respeté, respeto y respetaré por lo que fue, me tomo el atrevimiento de expresar lo que siento", comenzó escribiendo en un extenso posteo en facebook.

Luego agregó: "Nico, el que ganó casi todo deportivamente, el que cosechó tantas medallas y trofeos, el que llevó con orgullo los colores azules de la sanjuanina, el que todos querían tener… Nico, que se estaba preparando para representar una vez más a su querida San Juan. Nico dejó la vida literalmente por la camiseta, se fue corriendo una carrera de pista por unos pesos que seguramente cubrirían los gastos que le ocasionó llegar al punto de partida".

Más adelante en el texto, Juan Pablo lamentó: "Hoy cuando se podría estar preparando para un nuevo evento, ¡está desde arriba pidiendo a gritos que no desamparen a su Familia! Su Familia, que con el dolor a flor de piel tuvo que pensar como pagar su último adiós (Sepelio), pidiendo ayuda desesperada y recurriendo a conocidos del Pedal que vía WhatsApp pudieron reunir de inmediato los pesos que faltaban".

El ciclista contó que cuando Naranjo murió "ni el Equipo que había dejado, ni el actual, ni el que representaba esporádicamente, ni Deportes, ni la Federación Sanjuanina fueron capaces de pagar la cuenta".

"Entonces me pregunto: ¿qué pasará con el presente y futuro de esta Madre y su pequeña hijita...? Que pasará con ellas, cómo hacen para continuar, si Nico que era su sostén ya no está… Cuando todos pensábamos que a Nico le sobrarían amigos y allegados para ayudar en este momento tan delicado la realidad no concuerda con lo que debería ser", señaló.

"Hoy la disputa es ver si se puede cobrar el último sueldo o una “Simbólica” Beca que cobraba de alto rendimiento de la Secretaria de Deportes ($5000, si cinco mil). Increíblemente Nico y su Familia quedaron desamparados, no hay que escudarse en “cualquier cosa llámame” o “vayan a verme “, cuando no pueden mantenerse en pie por el dolor desgarrador", apuntó.

Finalmente dijo que "¡No basta sólo con posar para la Foto Final...!" y sentenció: "¡No hay lugar para hipocresías y mezquindad".

"¡AYUDEMOS de forma URGENTE! A su Esposa y pequeña hija aliviando en lo inmediato, les dejo la cuenta para todo aquel que quiera colaborar y hasta que los seguros paguen y las promesas aparezcan… Honremos al Ídolo que tanto nos dio", cerró el posteo.

Luego compartió la cuenta de la esposa donde se está recolectando fondos para solventar los gastos que se vienen a futuro de ella con su pequeño bebé.

P.D. Cbu 0270091520023828010017

alias MALTA.FLORA.SOJA

Titular de la cuenta Gisella Tello