Le inclinaron la cancha: San Martín perdió un partido polémico

domingo, 4 de abril de 2021 19:01

En la previa a la cuarta fecha de la Primera Nacional, el conjunto sanjuanino llegaba con una inesperada derrota de la semana pasada ante Brown de Adrogué. Por esto, el entrenador metió mano en el once inicial buscando recuperar su poder ofensivo y mejorar la eficacia de cara al arco rival.

El partido ante All Boys comenzó parejo, con algunas situaciones para ambos equipos. A mediados del primer tiempo llegaría la una de las polémicas de la tarde donde en una jugada por la defensa derecha de San Martín, el futbolista recibe un golpe en la cara que el árbitro no sanciona e inmediatamente se produce un penal para la visita que no debió ser cobrado por la infracción previa. Si bien el arquero verdinegro tapó el tiro que vino desde los doce pasos, la jugada fue un anticipo de lo que pasaria durante el resto del encuentro.

A los 28 minutos, un zapatazo de larga distancia impulsado por Gastón Díaz, sorprendió a Cozzani y abrió el marcador para la visita. Antes del cierre del primer tiempo, San Martín se quedó con diez luego de la desmedida decisión que recayó sobre el nuevejulino Pelaitay.

Al inicio del complemento, tras un corner, Facundo Cardozo puso el 2 a 0 que selló el marcador final. Los dirigidos por Paulo Ferrari, a pesar de la desventaja numérica crearon situaciones para intentar descontar que no lograron quebrar la valla del rival.

De esta manera, el conjunto Verdinegro cosecha una victoria, un empate y dos derrotas, quedando en mitad de tabla de la Zona B de la Primera Nacional. El próximo fin de semana viajará a Buenos Aires para enfrentar a Villa Dálmine.