San Martín sigue en carrera en la Copa Argentina

martes, 2 de marzo de 2021 00:14

La insistencia de San Martín tuvo su recompensa en los minutos finales del encuentro que esta noche le ganó a San Martín, de Tucumán, por 1 a 0, para avanzar a los 16avos. de final de la Copa Argentina de fútbol, aunque para lograrlo necesitó la ayuda extra de Lucas Diarte, que marcó el tanto en contra, mientras que los norteños se sintieron perjudicados por un gol legítimo que no fue sancionado en el cierre.



El defensor tucumano se tiró en el área chica para cerrar tras un centro que llegó desde la izquierda, pero tuvo la mala suerte que el balón pegó en su cabeza y superó al arquero Ignacio Arce.



Ese tanto inclinó la balanza a favor de los sanjuaninos, que en el primer tiempo fueron superados, mientras que los tucumanos sintieron el esfuerzo físico en los minutos finales y cedieron el protagonismo que fue aprovechado por el "verdinegro" para obtener la victoria.



Los tucumanos anotaron un gol en el tercer minuto de descuento por intermedio de Lucas González, pero no fue sancionado por una posición adelantada inexistente y el error del árbitro Jorge Baliño le impidió a los tucumanos tener la posibilidad llegar a la definición por los remates desde el punto del penal.



San Martín de San Juan se llevó el cheque de 675.000 pesos, el premio destinado al ganador de la llave, y enfrentará en la siguiente fase del torneo al ganador de Racing-Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, que todavía no fue programado.



-Síntesis-



San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Orellana, Hernán Pellerano y Lucas Diarte; Santiago Gallucci; Alberto Costa, Juan Martín Imbert y Daniel González; Gonzalo Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DD.TT: Favio Orsi-Sergio Gómez.



San Martín de San Juan: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Alvarez, Gastón Hernández y Jonás Aguirre; Nicolás Pelaita; Martín Rivero, Pablo Ruiz y Gonzalo Berterame; Lucas Campana y Matías Giménez. DT: Paulo Ferrari.



Gol en el segundo tiempo: 40m Diarte (SMT), en contra.



Cambios en el segundo tiempo: 24m Emanuel Cuevas por González (SM), 30m Juan Cruz Villagra por Campana (SMSJ) y Cristian Sánchez por Ruiz (SMSJ), 34m Lucas González por Estigarribia y Matías Ballini por Costa (SMT), 43m Leandro Vella por Galucci (SMT) y Lucas Cano por Imbert (SMT), 44m Gonzalo Prósperi por Giménez (SMSJ) y Juan Francisco Mattia por Rivero (SMSJ).



Amonestados: Hernández (SMSJ). Pellerano y Gallucci (ST).



Árbitro: Jorge Baliño.



Estadio: Juan Domingo Perón, de Instituto, de Córdoba.