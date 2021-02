Boca, en medio de versiones sobre el futuro de Russo, sigue en la búsqueda de refuerzos

jueves, 4 de febrero de 2021 18:07

Boca podría concretar en las próximas horas la llegada del volante de Huracán Esteban Rolón, en un contexto en el que se cuestiona el futuro del entrenador Miguel Ángel Russo y queda en descubierto la mala relación entre la secretaría de fútbol del club y el plantel.



Además, los dirigentes continúan las gestiones para incorporar al lateral derecho de Tallares Nahuel Tenaglia, defensor que tuvo paso por las inferiores xeneizes. Fuentes cercanas al técnico le aseguraron hoy a Télam que Russo se encuentra bien y con ganas de seguir, más allá de las versiones y a sabiendas de que el equipo tiene que mejorar el nivel de juego y también volver a ganarse el reconocimiento de Juan Román Riquelme y de algunos referentes del plantel.



"En Boca nunca alcanza" es una de las frases preferidas del técnico que logró en la última temporada la Superliga y la Copa Diego Maradona, pero que al perder 3-0 en semifinales con el Santos 3 a 0, en la peor actuación del año, no pudo conquistar el mayor objetivo que era la la séptima Copa Libertadores.



Más allá de versiones, lo concreto es que la relación entre los integrantes del departamento de fútbol, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, y el plantel, hace rato que no es buena y el técnico quedó en el medio de esta disputa



Las manifestaciones de Carlos Tevez sobre la salida de Pol Fernández dejaron al descubierto el conflicto entre ambas partes y eso precipitó una reunión en el predio de Ezeiza, en la que participaron el cuerpo técnico, los integrantes del departamento de fútbol y el plantel, y se convino bajar el nivel de las declaraciones.



Pero ayer, en el día donde más pesaron los rumores sobre crisis y posibles salidas, se hizo público en las redes un audio de Bermúdez hablando sobre Tevez y sus fotos recientes con Angelici en Pinamar: "Son personas libres de reunirse con quien quieran, pero queda en evidencia cuales son sus intenciones", dijo el Patrón que tiene un pleito de vieja data con "el Apache".



Una fuente de la dirigencia de mucha experiencia en el club que consultó Télam se refirió a la situación: "Acá cometimos errores y también algunos medios tienen detrás los intereses de los exdirigentes que estuvieron hace poco. Quizás el silencio de Riquelme (no habló con los medios desde que asumió como vicepresidente segundo), sin querer ayuda a este tipo de operaciones mediáticas".



Hoy las aguas parecen estar más tranquilas y quizás se aquieten más si se consiguen algunas de las incorporaciones que quiere el entrenador. Uno de ellos, Esteban Rolón, de 25 años, puede convertirse en horas en el segundo refuerzo de Boca si abona a Huracán 500 mil dólares para obtener al jugador que tiene contrato con el "Globo" hasta el 31 de diciembre.



También entre hoy y mañana habrá una reunión para llegar a un acuerdo por el marcador de punta derecha Nahuel Tenaglia. En la mira se agrega el defensor de Colón Alex Vigo, también marcador de punta por derecha de 21 años. Mientras, el plantel sigue una mini pretemporada en doble turno en Casa Amarilla y el sábado, posiblemente en la Bombonera, juegue un amistoso a las 9 contra Talleres de Córdoba.



Además de Ramón Abila y Diego González, que siguen con sus recuperaciones tras ser operados, Agustín Almendra tiene una lesión muscular en el isquiotibial derecho y tendría por los menos 15 días de recuperación. Esteban Andrada, con una sobrecarga muscular, estuvo por precaución en kinesiología y Marcos Rojo practicó en forma separada, ya que realiza una preparación especial por estar mucho tiempo sin jugar en forma oficial.



El juvenil Alan Varela, quien también hizo kinesiología por una sobrecarga muscular, finalmente aceptó la oferta del club y extendió su contrato hasta 2025. Russo, en una práctica de fútbol donde mezclo titulares y suplentes, alineó dos equipos: Uno formó con Javier García; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Cristian Pavón, Cristian Medina, Leonardo Jara y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate.



El otro lo hizo con Agustín Rossi; Eros Mancuso, Renzo Giampaoli, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni y Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano. Boca debutará de local en la Copa de la Liga ante Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo 14 de este mes, en horario por confirmar.