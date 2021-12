River perdió con Defensa y Justicia en un partido marcado por la despedida de Ponzio

domingo, 5 de diciembre de 2021 23:52

River Plate, flamante campeón de la Liga de Profesional de Fútbol, perdió hoy 3-2 con Defensa y Justicia, en el partido válido por la fecha 24 que estuvo marcado en las tribunas por la despedida de Leonardo Ponzio en el Monumental. Enzo Fernández y Braian Romero, dos ex Defensa y Justicia, marcaron para los "millonarios", mientras que Walter Bou, el uruguayo Miguel Merentiel y Franco Paredes, ex River Plate, lo hicieron para la visita.



River, que acumulaba 18 partidos sin derrotas en el torneo, tiene 53 puntos. Defensa, que ganó en nueve de sus últimas 11 presentaciones (empató dos), alcanzó las 44 unidades y selló su pasaje a la Copa Sudamericana por Tabla Anual. El "millonario" ejecutó un primer tiempo brillante ante otro de los equipos que mejor juega en la Liga Profesional de Fútbol. La presión que ejerció en ataque anuló cualquier intención de Defensa y Justicia.



Con pases precisos, verticales y rápidos, River monopolizó la pelota, se adueñó del mediocampo y encontró el gol antes de los diez minutos con el cabezazo cruzado y perfecto de Enzo Fernández, luego del centro de Milton Casco. El volante de River, con pasado en Defensa, ofreció disculpas y solo pudo atinar a besar el escudo de su actual club. River, fiel a su estilo, continuó con la presión ante un Defensa desbordado. Gabriel Hachen no encontró espacios y Walter Bou se perdió entre las marcas ajustadas de Paulo Díaz y David Martínez.



El equipo de Marcelo Gallardo ganó cada rebote o pelota perdida en el medio y agigantó su juego. A pesar de la superioridad, Defensa alertó a River antes de la media hora de juego con un pase filtrado a Francisco Pizzini. En el mano a mano, Franco Armani evitó el empate.



La segunda oportunidad para el "Halcón" de Florencio Varela fue a falta de un minuto para el final del primer tiempo, cuando Robert Rojas sacó sobre la línea el intento de Miguel Merentiel. River desperdició oportunidades. Braian Romero fue protagonista en ambas ocasiones. Primero fue demasiado "solidario" cuando cedió para Enzo Fernández al quedar frente a Ezequiel Unsain con un gran pase de Bruno Zuculini.



En el inicio del segundo tiempo dispuso de un remate cruzado que se fue cerca del segundo palo. Sebastián Beccacece movió el banco y los ingresos de Alexis Soto y Raúl Loaiza le dieron otro aire a Defensa. Tal es así que alcanzó el empate con Bou tras el centro de Carlos Rotondi.



Bou, por su pasado en Boca, realizó un grito efusivo que levantó a los hinchas de River para recordar la final de la Copa Libertadores ganada en Madrid en 2018. El equipo de Florencio Varela encontró espacios y lo revirtió con el gol de Merentiel. El uruguayo definió con clase ante Armani en una contra originada por Pizzini.



River no se dio por vencido ni mucho menos, sino que fue en busca de un empate que llegó con Romero. Agustín Palavecino pateó al arco y su remate fue frenado en el camino por el ex Defensa, quien tampoco gritó el gol por respeto. El dueño de casa, ya con los ingresos del ovacionado "Leo" Ponzio y Jorge Carrascal, no pudo convertir el tercero a través de Romero, y Defensa, en un error de Martínez en la salida, aprovechó con el remate cruzado de Paredes que encontró una respuesta floja de Armani. El defensor, ex River fue el tercero en la noche del Monumental en ofrecer disculpas por el gol.



Y cuando Patricio Loustau pitó el final, los hinchas le regalaron otra ovación a Ponzio, visiblemente emocionado, rodeado de sus compañeros y Marcelo Gallardo. River y Defensa cumplieron con la promesa de gran partido. En la próxima fecha, el campeón del fútbol argentino visitará a Atlético Tucumán y los de Florencio Varela recibirán a Lanús.



Síntesis



River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, David Martínez, Paulo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Marcelo Benítez; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; y Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.



Gol en el primer tiempo: 9m. Fernández (R).



Goles en el segundo tiempo: 18m. Bou (DyJ); 27m. Merentiel (DyJ); 29m. Romero (R) y 41m. Paredes (DyJ).



Cambios en el segundo tiempo: 14m. Alexis Soto y Raúl Loaiza por Benítez y Hachen (DyJ); 29m. Leonardo Ponzio y Jorge Carrascal por Zuculini y Simón (R); 33m. Franco Paredes por Pizzini (DyJ); 42m. Tomás Escalante por Merentiel (DyJ) y 43m. Federico Girotti por Romero (R).



Amonestados: Martínez y Fernández (R). Loaiza (DyJ).

Árbitro: Patricio Loustau.



Estadio: Antonio V. Liberti (River).