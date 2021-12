Hamilton ganó en Arabia Saudita e iguala a Verstappen a falta de una carrera

domingo, 5 de diciembre de 2021 18:28

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso hoy sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Arabia Saudita y lo igualó en puntos en la clasificación general cuando resta una fecha en la temporada de Fórmula 1.



Con 369,5 unidades cada uno en las posiciones del Campeonato Mundial, el título quedará para el piloto que termine mejor ubicado dentro de la zona de puntuación del GP de Emiratos Árabes, previsto en Abu Dhabi el domingo próximo a las 10.00 de Argentina. Si ambos quedaran por debajo del décimo puesto, fuera de la zona sumatoria, el Mundial será el neerlandés, que acumula este año más victorias que su rival: 9 contra 8.



Hamiton buscará su octava corona para quedar como único piloto más ganador de la historia de la F1, honor que hoy comparte con el alemán Michael Schumacher, y Verstappen irá por su primera consagración con la intención de romper la hegemonía del británico en las últimas cuatro campañas.



La carrera nocturna en el circuito urbano de Jeddah tuvo múltiples incidencias, entre ellas, dos toques entre los dos mayores protagonistas de la divisional. El podio lo completó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) en el tercer lugar. "Fue increíblemente difícil. No sé si sea la más dura de mis victorias, pero peleamos tanto como pudimos. Traté de ser sensato, con la experiencia de mis años, y tener el auto dentro de la pista, limpio. Las cosas se nos dieron bien", declaró el británico después de firmar su triunfo 103 en la F1.



Sobre la maniobra de su adversario, que provocó la colisión, Hamilton admitió: "No entendí por qué frenó tan bruscamente, después se movió, no entendí muy bien en ese momento, fue confuso. Él ha sido muy rápido, era muy difícil pasarlo acá pero lo pudimos lograr". Verstappen, por su parte, explicó: "Fue una carrera muy accidentada, pasaron cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero es lo que es. Traté de dar todo en la pista. Estaba en contacto con él (por Hamilton) en la pista, lo quise dejar pasar. Lo único que esperamos es un buen fin de semana para la próxima".



Entre el cuarto y décimo puesto de la carrera llegaron el francés Esteban Ocon (Alpine-Renault), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz (Ferrari), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el británico Lando Norris (McLaren).



El canadiense Lance Stroll (Aston Martin), su compatriota Nicholas Latifi (Williams), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) se ordenaron del 11mo. al 15to. puesto. Los abandonos del primer GP de Arabia Saudita fueron protagonizados por el alemán Mick Schumacher (Haas) en la vuelta 8; el británico George Russell (Williams), el ruso Nikita Mazepin (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en el giro 14 y el alemán Sebastian Vettel (Aston Villa) en el 44.



De los 12 GP disputados en el circuito de Marina Yas, sede de la definición por el título, Hamilton ganó cinco ediciones (2011, 2014, 2016, 2018 y 2019) pero Verstappen festejó el último, el año pasado.