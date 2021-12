Histórico: Boca se despachó con 8 goles en los festejos por la Copa

domingo, 12 de diciembre de 2021 00:14

Boca Juniors goleó esta noche como local a Central Córdoba de Santiago del Estero, un poco habitual 8 a 1, en partido de la 25ta y última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Cristian Pavón en dos ocasiones, Eduardo Salvio, Exequiel Zeballos de penal, Diego González, Eros Mancuso, Luis Vázquez y el colombiano Sebastián Villa anotaron los goles del "xeneize". Descontó Milton Giménez (fue el 1-6).



Central Córdoba sufrió la temprana expulsión de su capitán, el volante Cristian Vega, a los 18 minutos de la primera etapa. Allí, con Boca ya arriba por 1 a 0 (Pavón, 15m), se terminó el partido.



El equipo de Sebastián Battaglia armó una gran fiesta en una Bombonera colmada. Por un lado, por la reciente consagración en la Copa Argentina, el miércoles pasado, tras vencer en la final a Talleres de Córdoba justamente en Santiago. Por el otro, a propósito del Día del Hincha de Boca, este domingo 12 del 12.



A eso se sumó la Superfinal que ganó hoy el equipo femenino ante San Lorenzo, 4-2 en cancha de Platense. Y si no alcanzara, también estuvo el cierre a todo tren que hizo la Reserva campeona por la tarde, 7 a 0 sobre el conjunto santiagueño.



Battaglia dispuso un equipo con suplentes: algunos titulares indiscutidos en otros tiempos y algunos otros, promisorios juveniles. Su método de los cambios permanentes en la formación esta vez no provocaron críticas: era una noche para festejar.



Y además le salió bien: mientras los que se consagraron contra Talleres eran observadores de lujo desde el banco de relevos, y a pesar de que la primera llegada de riesgo fue del visitante (un tiro de Martínez que sacó García), en el verde césped Boca empezó a sacar ventaja rápido, a los 15m, con un gol de cabeza de Pavón.



Tres minutos más tarde se equivocó Vega, le pegó a Varela y vio la roja. Allí quedó sellada la suerte de Central Córdoba y más aún a los 22m, cuando Salvio puso el 2 a 0 con un golazo de taco.



Después se sucedieron el penal "picado" de Zeballos (y alguna queja de los santiagueños) y el cabezazo del "Pulpo" González antes del descanso; y ya en el complemento las buenas definiciones de Mancuso y otra vez Pavón, el del honor que hizo Giménez, la eficacia asombrosa del pibe Vázquez en la que tuvo, el gol con el que cerró la cuenta el colombiano Sebastián Villa.



Cuando terminó el partido y empezó la cuenta regresiva hacia el domingo, fuegos artificiales incluidos, la celebración del Día del Hincha de Boca que se repite desde aquella primera vez de 2012, la fiesta ya era total tanto en el campo de juego como en las tribunas, colmadas por 50 mil almas mitad azul mitad oro.



El próximo paso del plantel de Boca será la Copa Maradona ante Barcelona, el miércoles en el King Saud University Stadium de Riad (Arabia Saudita), hacia donde viajará mañana.



Al regreso los jugadores entrarán en vacaciones hasta el 3 de enero, fecha programada para el inicio de la pretemporada. A esa altura ya se sabrá si sigue o no Battaglia y tal vez ya hayan llegado los refuerzos (interesan el paraguayo Ángel Romero, el peruano Cristian Cueva, el delantero de Colón Facundo Farías entre otros), siempre con el objetivo central de volver a ganar la Libertadores.







- Síntesis -







Boca Juniors: Javier García; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano y Agustín Sandez; Diego González, Alan Varela y Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Cristian Pavón. DT: Sebastián Battaglia.



Central Córdoba: César Taborda; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni y Nahuel Banegas; Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire y Alejandro Martínez; Milton Giménez y Sebastián Ribas. DT: Sergio Rondina.







Goles en el primer tiempo: 15m Cristian Pavón (BJ), 22m Eduardo Salvio (BJ), 28m Exequiel Zeballos (BJ) de penal, 44m Diego González (BJ).



Goles en el segundo tiempo: 14m Eros Mancuso (BJ), 18m Cristian Pavón (BJ), 32m Milton Giménez (CC), 36m Luis Vázquez (BJ), 45m Sebastián Villa (BJ).







Cambios: en el primer tiempo, 24m Mateo Montenegro por Melano (CC); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Carlo Lattanzio por Ribas (CC) y Lucas Brochero por Martínez (CC); 7m Esteban Rolón por Varela (BJ); 27m Cristian Medina por González (BJ), Luis Vázquez por Salvio (BJ), Sebastián Villa por Zeballos (BJ) y Lautaro Torres por Soraire (CC); 36m Leonardo Sequeira por Giménez (CC); 41m Agustín Almendra por Pavón (BJ).



Incidencia: en el primer tiempo, 18m expulsado Vega (CC).



Cancha: Boca.



Árbitro: Mauro Vigliano.