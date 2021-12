Atlético Tucumán vs. River: horario, TV y formaciones

sábado, 11 de diciembre de 2021 18:25

River buscará este sábado cerrar su participación en la Liga Profesional con una victoria cuando visite a un Atlético Tucumán necesitado de triunfos en un partido válido por la vigésimo quinta y última fecha del campeonato argentino.

El encuentro se jugará desde las 19:15 en el estadio Monumental José Fierro, será arbitrado por Hernán Mastrángelo, quien estará asistido por los jueces de línea Alejo Castany y Ernesto Callegari, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Atlético Tucumán hace ocho partidos que no gana, viene de perder por 3 a 0 en su visita a Colón de Santa Fe y en las últimas seis fechas le marcaron 19 goles. La buena noticia para el técnico Martín Anastacio es que recupera a Ramiro Carrera, quien dejó atrás un esguince de tobillo y entrará por Leonardo Heredia, mientras que la mala pasa por la dolencia muscular de Felipe Campos, quien sufre una fuerte contractura en el aductor derecho, quedó descartado y en su lugar irá Cristian Erbes.

River viene de caer por 3 a 2 como local frente a Defensa y Justicia y, tras el festejo al cumplirse tres años de ganar la Copa Libertadores en Madrid al vencer a Boca, el entrenador Marcelo Gallardo se enfocó en el partido en Tucumán. Si bien aún no dio a conocer el equipo, se estima que no realizará muchas variantes debido a que quiere seguir afianzando el once ideal, que el próximo sábado 18 cerrará el 2021 buscando un nuevo título en el Trofeo de campeones frente a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero.

Gallardo está obligado a hacer un cambio por la lesión de Braian Romero, quien sufrió un esguince de rodilla, y para reemplazarlo entraría Benjamín Rollheiser.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Cristian Menéndez o Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Martín Anastacio.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Enzo Fernández; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora de inicio: 19:15

TV: Fox Sports Premium .