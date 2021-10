River, con un Julián Álvarez implacable, desgastó a San Lorenzo para un triunfo clave

domingo, 17 de octubre de 2021 22:30

River Plate, con una actuación memorable de Julián Álvarez, autor de un hat-trick, derrotó a San Lorenzo por 3-1 para su sexta victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol que lo tiene como líder al cabo de 16 fechas. El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 36 puntos y sacó cuatro de ventaja sobre Talleres de Córdoba (32), su inmediato perseguidor y próximo rival en el choque del jueves 21 en el Mario Kempes.



La primera parte tuvo a River como dominador, pero San Lorenzo se mostró peligroso en cada recuperación de la pelota. El "Ciclón" jugó coordinado en el mediocampo y si bien presentó una línea de tres en el fondo, lo modificó a una de cinco en cada ataque de River. River sufrió la ausencia de Fabrizio Angileri y no pudo desequilibrar por las bandas. Alex Vigo tuvo un partido para el olvido y no extrañó su reemplazo en el entretiempo.



San Lorenzo se puso ventaja con un error del "Millonario" en defensa. La jugada se inició en un saque lateral. Felipe Peña Biafore no pudo en la marca con Franco Di Santo y la pelota le quedó servida a Fernández Mercau para un remate cruzado y esquinado.

El líder del campeonato no encontraba espacios. Enzo Pérez estaba aislado, Nicolás De La Cruz fue reemplazado por lesión y Agustín Palavecino tenía destellos de lucidez.



A pesar del desarrollo, River insistió y desgastó físicamente a San Lorenzo. Julián Álvarez fue la llave del triunfo una vez más. El delantero del seleccionado argentino recibió de Santiago Simón y sacó un remate con efecto que se coló en el ángulo inferior. Imposible para Sebastián Torrico.



Los de Gallardo llegaron dos veces más: un cabezazo de Álvarez que Torrico mandó al córner y un remate cruzado del atacante cordobés. River salió decidido en el segundo tiempo, empujado por su gente, en busca del resultado que le servía para sacar más ventaja en la lucha por el campeonato. San Lorenzo lo esperó atento a una contra, pero la prestación física ya no era la misma. Al mismo tiempo, Enzo Pérez fortaleció el juego de River y Palavecino acompañó esa tendencia



Robert Rojas ingresó por Vigo (también lesionado), jugó de lateral y tuvo el gol con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Álvarez que se perdió por poco. Poco después el paraguayo inició la jugada del segundo gol de River con el centro que encontró a Palavecino en el área. El ex Platense no pudo en el mano a mano con Torrico, quien dio rebote, pero ahí estuvo Julián Álvarez para empujar la pelota a la red.



La gran noche de Álvarez culminó con el tercero. No dio por perdido un envío al vacío y definió entre las piernas de Torrico a falta de seis minutos. El 3-1 trajo alivio para los hinchas, en un Monumental que cumplió el aforo, ante un rival que lo complicó durante un período del partido y fue verdugo en encuentros anteriores. La gente aplaudió por otro buen partido de River y rogó por la continuidad de Gallardo, a quien ovacionaron en más de una ocasión.



En la próxima fecha, River buscará sacar más ventaja ante Talleres en Córdoba y San Lorenzo, que vive momentos difíciles desde lo futbolístico, con el técnico uruguayo Paolo Montero muy cuestionado, jugará el clásico ante Huracán, un partido bisagra para su futuro.



Síntesis



River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Felipe Peña Biafore, David Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino y Benjamín Rollheiser; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Cristian Zapata y Francisco Flores; Andrés Herrera, Siro Rosané, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau y Nahuel Barrios; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.



Goles: en el primer tiempo, 21m. Fernández Mercau (SL) y 30m. Álvarez (R).



Goles en el segundo tiempo, 19 y 39m. Álvarez (R);



Cambio en el primer tiempo, 22m. Enzo Fernández por De La Cruz (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Robert Rojas por Vigo (R); 15m. Jorge Carrascal por Rollheiser (R); 27m. Néstor Ortigoza por Herrera (SL) y Julián Palacios por Sabella (SL); 37m. Leonardo Ponzio por Pérez (R) y Bruno Zuculini por Palavecino (R);



Amonestados: Peña Biafore (R.; Rosané, Peruzzi y Palacios (SL).



Árbitro: Facundo Tello



Estadio: Antonio V. Liberti (River Plate).