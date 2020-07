Conmebol aceptó correr dos días el debut de los clubes argentinos en la Libertadores

lunes, 13 de julio de 2020 22:26

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco confirmó este noche que la Conmebol aceptó correr dos días la fecha estipulada para la reanudación de la Copa Libertadores, desde el martes 15 hasta el jueves 17 de septiembre, solamente para los representantes argentinos.



Blanco comentó que su institución participó del reclamo conjunto en ese sentido que, a través de una nota dirigida a la AFA con traslado al máximo organismo sudamericano, realizaron Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre.



El pedido en cuestión tiene como argumento sustentable la necesidad de que los equipos argentinos deben tener unos dos meses de entrenamientos antes de volver a competir, y por eso el pedido fue que la Conmebol les permitiera a estos cinco equipos empezar a jugar una semana más tarde que el resto, algo que no fue aceptado por la Confederación Sudamericana que preside el paraguayo Alejandro Domínguez, que apenas permitió que lo hagan 48 horas más tarde del plazo original.



"Racing, como los otros cuatro clubes argentinos que juegan Libertadores. le pidió a la AFA que le solicite a Conmebol el retraso del inicio de la Copa por una semana o 10 días, pero solamente logramos que lo hiciera del 15 al 17 de septiembre", ratificó a DirecTV el presidente "académico".



"Pero también pensamos que los equipos que participamos de la Libertadores deberíamos empezar a entrenar 10 días antes que el resto de los argentinos, para no tener tanta desventaja con los otros de Sudamérica que competirán con nosotros", advirtió.



Y al referirse al Ministro de Salud, reconocido hincha de Racing, remarcó que "Ginés (González García) es un amigo y pondrá lo mejor de él para facilitar la vuelta a los entrenamientos. Por eso quedamos en hablar el próximo viernes 17, para definir la vuelta de las prácticas".



"Lo que sí está claro es que nosotros queremos jugar en nuestro estadio los partidos de la Copa Libertadores", remarcó respecto del primer partido del retorno (tercero de la fase de grupos) frente a Nacional, de Montevideo​, el otro puntero de la Zona F con seis unidades (ambos vencieron al venezolano Estudiantes de Mérida y el peruano Alianza Lima).



Y la vuelta a las prácticas es justamente un tema de debate por estos días con las autoridades sanitarias y distintos estamentos gubernamentales, algo a lo que se refirió hoy el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en Canal 13.



"Es más probable que vuelvan los entrenamientos en agosto que el 20 de este mes. Es posible que entrando el mes próximo uno puedo pensar en esto, siempre y cuando los números sanitarios continúan de esta manera en términos de la Ciudad, que están estabilizados entre 900 y 1.000 casos diarios", advirtió el funcionario porteño.



"La AFA preparó un protocolo, pero nosotros en la Ciudad también estamos trabajando con clubes de barrio y deportivos. Va a depender mucho de la asociación y también de lo que pase sanitariamente. Siento que en el transcurrir de agosto podría empezar a funcionar el protocolo", agregó el segundo de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.



Si esto fuera así, estos cinco equipos que compiten en la Libertadores 2020 no tendrían problemas en adelantar las prácticas si así se lo permitieran en la provincia de Buenos Aires, ya que Boca y River entrenan en sus respectivos complejos ubicados en Ezeiza, mientras que Racing lo hace en el predio lindero a su estadio en Avellaneda, Defensa y Justicia en el propio de la localidad de Bosques y Tigre entrena eventualmente en el Hindú Club, de Don Torcuato.