Lady Cultura Continental Argentina: Daniela seguirá alzando su voz por la concientización sobre el cáncer

domingo, 9 de marzo de 2025 18:17

En una emotiva gala, la sanjuanina Daniela Illanes se consagró como Lady Cultura Continental Argentina 2025, un logro que no solo la coloca en el centro de la atención, sino que también le permite llevar su mensaje de lucha, resiliencia y esperanza a todo el país.

"Estoy feliz de estar representando no solo a los sanjuaninos, sino a toda Argentina; es un sueño cumplido. Es un orgullo poder representar al país y seguir compartiendo mi mensaje", expresó la flamante ganadora a Diario La Provincia SJ.

Illanes, quien lleva adelante un fuerte mensaje sobre la concientización del cáncer de mama, destacó que su misión va más allá de los certámenes de belleza: “Mi mensaje se centra en la concientización sobre el cáncer de mama y en ayudar a resaltar el valor y el trabajo de los emprendedores. Tengo mucho apoyo de la Cooperativa de Ischigualasto. Es increíble el respaldo que recibí para el certamen, especialmente en lo que respecta a accesorios y demás”, afirmó.

Con una sonrisa que refleja su determinación, Daniela relató cómo se siente al ser reconocida no solo por sus logros personales, sino también por su lucha constante: “Estoy feliz de que me sigan sumando a sus actividades. Agradecida de que me sigan abriendo esas puertas para dar a conocer mi historia y que mi experiencia siga ayudando a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama”.

Durante el discurso final de la gala, la emoción fue palpable: "El jurado también se emocionó, el público. La verdad es que, como paciente oncológica que actualmente lucha contra el cáncer, subir al escenario y compartir un mensaje tan fuerte de apoyo, perseverancia y resiliencia fue algo muy significativo", expresó Daniela, visiblemente conmovida.

El camino hacia este logro no fue fácil. "Logré mostrar el trabajo que vengo haciendo; fue un trabajo muy duro. El ritmo ya no es el mismo que antes, pero agradezco a Dios por darme la fuerza para seguir con esta misión", compartió la sanjuanina. Con humildad y determinación, Illanes confesó que este logro es parte de un propósito más grande: "Sin duda, es un propósito que tengo en esta vida: seguir siendo una voz para muchas mujeres que están atravesando cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente el cáncer, que hoy en día es una enfermedad muy temida. No es fácil ponerse la camiseta rosa y alzar la voz".

Además de su labor de concientización, Daniela agradeció a las personas que han estado a su lado: "Se ve el fruto del trabajo que he venido haciendo. Lo logré sola, golpeando puertas para encontrar colaboradores. Recibí mucha ayuda, especialmente en colaboración con accesorios, y tuve dos diseñadoras excelentes, Alejandra y Gabriela, que me hicieron unos vestidos hermosos”.

De cara al futuro, Illanes tiene un año lleno de trabajo y actividades por delante: “Estoy contenta de tener a Dios ante todo, que me siga dando la fuerza y sabiduría necesarias para poder seguir ayudando. Hoy en día, poder ser la voz en toda Argentina y compartir con otras mujeres de otros países, es un mensaje universal”.

Con cada paso que da, Daniela Illanes demuestra que, con coraje y un fuerte compromiso, no hay barrera que no pueda superar. Esta victoria es solo el comienzo de un viaje que inspira a miles de mujeres a seguir adelante, a no rendirse y a luchar por sus sueños.