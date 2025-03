El "humilde rincón de fe" que conserva la reliquia de primer grado del Cura Brochero en San Juan

domingo, 9 de marzo de 2025 07:32

En el corazón de Pocito, se encuentra un pequeño pero significativo lugar de devoción al Cura Brochero: la Capilla de La Merced. Este "humilde rincón de fe" experimentó una profunda transformación desde 2018, cuando se logró traer a este lugar una reliquia de primer grado de Santo José Gabriel del Rosario Brochero, un fragmento de su cráneo. Esta capilla, sencilla en tamaño y en estructura, es el escenario de un renacer espiritual que ha tocado profundamente a la comunidad.

Ricardo Díaz, ministro de la capilla y referente de la comunidad, señaló cómo una simple baldosa rota en el altar dio inicio a una serie de cambios que culminaron en la llegada de esta preciada reliquia. "Siempre contamos que todo comenzó con una baldosa rota en el altar. Al cambiarla, dijimos, ‘cambiemos todo’. Empezamos a remodelar todo el altar y en ese momento el sacerdote que estaba nos dijo, 'ya que vamos a remodelar podríamos pedir que nos manden una reliquia'", recordó Díaz a Diario La Provincia SJ.

Aunque al principio no pensaban que fuera posible, lo lograron. Con la autorización del obispo de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Oliver, en diciembre de 2018 la reliquia llegó a la capilla y fue entronizada en el altar, marcando un hito en la historia de este pequeño lugar.

A partir de ese momento, la devoción por el Cura Brochero creció de forma notable en la comunidad. "Es una capilla sencilla, no es de grandes dimensiones, por eso digo que es humilde. La mantenemos, la cuidamos bien. Para nosotros fue una gracia muy grande, porque Brochero en ese tiempo todavía no era tan conocido, pero empezó a crecer muy rápida la devoción hacia él", agregó subrayando que empezaron a celebrar misas en su honor todos los 16 de cada mes y la asistencia aumentó significativamente.

La conexión con Brochero, que en su vida tuvo una relación especial con San Juan, se fortaleció gracias a la historia local: el milagro que lo canonizó sucedió en San Juan, con el caso de Camila Brusotti.

La llegada de la reliquia también trajo consigo una mayor participación comunitaria. Las misas del 16 de cada mes no solo atraen a los habituales, sino que cada vez son más las personas que, atraídas por la figura del Cura Brochero, se acercan a la capilla. Esto también se reflejó en un renovado impulso para la acción social, con actividades como la campaña "mano a manito", destinada a ayudar a las familias más humildes de la zona con elementos no perecederos. "Brochero siempre promovió la ayuda integral, no solo espiritual, sino también material", explica Díaz.

La reliquia del Cura Brochero, un fragmento de hueso de su cráneo, es la única de primer grado en una capilla de San Juan, y permanece en un reliquiario pequeño, a la vista de todos los fieles que se acercan a venerarla. Mientras que en el mundo existen otras reliquias de segundo y tercer grado, como prendas que usaba u objetos que tocó, la reliquia de primer grado es la más especial y difícil de encontrar en una capilla, ya que generalmente se resguardan en catedrales o parroquias.

La capilla se ha convertido en un lugar de peregrinación no solo para quienes buscan consuelo espiritual, sino también para aquellos que desean agradecer por los milagros que creen haber recibido a través de la intercesión del Cura Brochero. "Nosotros siempre decimos que Brochero no hace los milagros, es Dios quien los hace, pero Brochero es un intercesor. A veces, en las misas del 16, dejamos un espacio para que la gente cuente sus testimonios, sus milagros, y eso fortalece la fe de todos", comenta Ricardo Díaz.

En la actualidad, la capilla sigue abierta en días especiales como jueves por la tarde, sábados por la mañana y domingos por la mañana para la misa. Cada mes, la devoción crece más, y especialmente en el mes de marzo, cuando la comunidad se prepara para la novena en honor al Cura Brochero, que culminará con la festividad del 16 de marzo, el día del Santo, en el que se celebrará una procesión seguida de la misa solemne.

"Brochero caminó por estos lugares, promovió la fe y la prosperidad integral de las personas. Creo que, por algo, él quiso llegar a esta capilla humilde, en una zona donde vive gente sencilla y trabajadora. Este es un lugar donde él se sentiría muy bien", concluyó Díaz, reflejando el sentimiento que hoy embarga a toda la comunidad de Pocito, que ha visto cómo un pequeño rincón de fe ha cobrado una nueva vida gracias al Cura Brochero.