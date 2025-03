Llega el casting de La Voz Argentina a San Juan: cuándo es y cómo hacer para participar

sábado, 8 de marzo de 2025 13:36

La semana que viene llega a San Juan, el casting de talentos para la nueva edición de la Voz Argentina. La cita es para el 11 de marzo y el lugar elegido es el Centro Cultural Conte Grand. El horario para que los interesados se presentes es de 9 a 17 hs y no hay que inscribirse previamente.



Antes de llegar a San Juan, la producción estará en Buenos Aires y Bariloche. Luego de pasar por la provincia será el turno de Tucumán y Córdoba.

También en la página web se publicaron algunas preguntas para que los interesados en participar puedan despejar sus dudas.



- ¿Cuántas canciones tengo que cantar?

Vas a cantar 1 sola canción, pero te podemos llegar a pedir más.

Tenés que tener preparadas 3 canciones de distintos géneros.

Por ejemplo, si a vos te gusta el rock, además tenés que traer canciones de otros estilos, por ejemplo cumbia, pop, folklore, tango, urbano, reggaetón, etc.

Si cantas reggaeton, además tenés que traer canciones que no sean de reggaetón, por ejemplo rock o folklore.

Es fundamental que traigas canciones de diferentes estilos, además de la que elegiste como principal.

Solo vas a cantar una estrofa y un estribillo.

Si tu primera elección es en inglés, al menos tenés que cantar una canción en español.

Si solo sabés canciones en inglés, vas a tener que preparar una canción en español.



- ¿Puedo llevar un instrumento?

Podés cantar a capella (es decir, solo y sin un instrumento) o acompañarte a vos mismo con guitarra o ukelele. No está permitido llevar músicos acompañantes ni pista.



- ¿Puedo cantar un tema propio?

No. La elección del tema es muy importante. Además de lo bien que cantás, siempre te va a ayudar saber elegir bien el tema. Lo mejor es que sea un tema conocido, pero también es bueno que no sea el mismo que está de moda y que va a cantar todo el mundo. Depende de vos, pero te recomendamos que pienses qué tema vas a cantar y que le dediques tiempo a esta elección, ya que es muy importante.



- ¿En mi provincia no hay casting?

Los castings se hacen en distintos puntos estratégicos del país pero no en todas las provincias. Por favor, acercate al casting que te quede más cómodo y deslumbranos con tu voz.



- ¿A partir de qué edad puedo participar?

Sólo se pueden presentar mayores de 18 años.



- ¿Puedo presentarme con mi banda?

No, la convocatoria es solamente para solistas y dúos.



- ¿Cómo hago para inscribirme?

No hace falta inscripción previa. Mirá la fechas y los lugares en donde hacemos casting y presentate en el que mejor te quede. ¡Te estamos esperando!