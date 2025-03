De la fe al empoderamiento: La historia de una mujer y sus hijas que inspiran con 'Las Guadas'

sábado, 8 de marzo de 2025 09:46

Empoderamiento, fortaleza y lucha pero sobre todo mucho amor de familia. Ésas son las claves con las que una madre y sus dos hijas llevan adelante un emprendimiento que tiene una linda historia de fe de fondo. Silvia Aran y sus dos hijas, son las dueñas de "Las Guadas", un negocio que es un testimonio de fe, trabajo y afecto entre madre e hijas. El nombre está inspirado en la Virgen de Guadalupe y a través del emprendimiento, que comenzó hace más de 14 años, Silvia y sus hijas demuestran cómo reinventarse y construir desde lo personal hacia lo profesional, uniendo sus talentos y valores familiares.

Silvia, de 57 años, es diseñadora y su pasión por la moda y la creatividad la ha llevado a emprender junto a sus hijas. "Mi hija mayor está por cumplir 20 años y estudia diseño. La menor tiene 18 años y está terminando una secundaria técnica. A mí me gusta mucho lo que hago, así que es muy raro que deje de hacerlo y me jubile", confesó entre risas Silvia a Diario La Provincia SJ.

Además de ser una emprendedora dedicada, también es una mujer devota de la Virgen de Guadalupe. El nombre "Las Guadas" nació justamente como un homenaje a la Virgen, quien, según cuenta Silvia, desempeñó un papel clave en su vida. "Cuando no podía quedar embarazada, le pedí a la Virgen de Guadalupe, y poco tiempo después nacieron mis dos hijas. Yo tenía alrededor de 40 años. Ya había perdido la esperanza y ahí nacieron", relató emocionada.

El emprendimiento comenzó de manera sencilla, inspirada por la necesidad de sus hijas de encontrar una alternativa al uso tradicional de rizadores. "Bucleras sin calor nació porque mis hijas tienen el pelo largo. Yo soy diseñadora, y ellas me dijeron: 'mamá, queremos hacer algo así'. Empezamos a hacerlo con satén porque trabajo con vestidos de fiesta", explicó Silvia. Así, de la mezcla de creatividad y necesidad, surgieron los primeros "bucles sin calor", que rápidamente se convirtieron en un éxito.

Agustina Pizarro, de 18 años y estudiante de Enología, fue quien dio un empuje clave para hacer de este proyecto algo más visible, inspirada por las tendencias que veía en redes sociales. "Estaba muy de moda el rizador en TikTok, más que nada en las redes, y lo fuimos sacando de ahí. Lo probé y me quedó re bien. Desde ahí dije, literal, me encantó el resultado", comentó Agustina, quien también ayuda a su mamá en el proceso de producción, especialmente con los gorros, mientras que su hermana se dedica a los corsets. "Mis compañeras me decían que tenía el pelo muy bonito y brillante. Les contaba que me hacía los rulos con el rizador, y muchas se sorprendían al saber cómo lo hacía con el rizador", agregó Agustina con entusiasmo.

El trabajo en conjunto entre madre e hijas no se limita solo a la producción. En su día a día, Silvia y sus hijas comparten mucho más que su labor creativa. "Hace 14 años que trabajo en esto, y mis niñas eran muy chiquitas cuando nació el emprendimiento", recuerda Silvia. Juntas han logrado construir una marca que no solo se ha instalado en la Plaza Trinidad, donde suelen tener su stand los domingos, sino que también refleja una historia de esfuerzo, fe y perseverancia.

El negocio con el tiempo, destacando la importancia de la familia en el camino hacia el éxito. En cada uno de sus productos, desde las bucleras hasta los corsets, se refleja la dedicación por lo que hacen, y la esencia de "Las Guadas" sigue viva, no solo como un emprendimiento, sino también como un tributo a la Virgen de Guadalupe, quien, como Silvia asegura, les dio la bendición de convertirse en la familia que son hoy.