Mujeres empresarias en San Juan: valentía y talento para seguir creciendo

viernes, 7 de marzo de 2025 23:16

En San Juan las mujeres tienen un rol cada vez más protagónico en el ámbito empresarial y productivo. En los últimos años, las emprendedoras y empresarias en la provincia están visibilizándose más, destacando el liderazgo femenino que se está registrando en estos ámbitos.

"Hay una actitud de valentía, de empoderamiento, de lucha y de unión que hace que muchas mujeres hayan apostado a una actividad empresarial y se hayan animado a más, independientemente de las situaciones personales que les haya tocado vivir", destacó a Diario La Provincia SJ, la contadora y abogada Mónica Sánchez Martín vicepresidente de la Federación Económica de San Juan, del área producción, presidente de Mujeres Empresarias de San Juan y de la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan.

"Hay un animarse a más que las invita a unirse en entidades, a las instituciones y eso hace que se vea mas visibilizado. Hay muchas mujeres jóvenes que ingresan al mundo empresario. Han proliferado los capitales ángeles de mujeres que tienen mentalidad para la creación y generación que las ayuda a poder transformar un emprendimiento a una empresa", agregó.

Las piedras en el camino

Pero no todo es rosas para las mujeres empresarias en San Juan. También hay obstáculos importantes. "Es una realidad compleja desde lo personal y empresarial", contó la sanjuanina.



"Tenemos que combinar familias y empresas dejar nuestros hijos ordenados y con todas sus necesidades cubiertas para salir a cubrir los requerimientos de las empresas y los empleados y tratar de tener ese manto de madre en la empresa que ayuda a que los empleados se sientan contenidos. Hay que destacar la vocación de madre con la de empresaria para desarrollar líderes que puedan enfrentarse a lo que la vida les depara y crear un equipo satisfactorio de trabajo", añadió.





Su experiencia personal

Mónica expuso la realidad de la mujer empresaria, no solo su visión como líder en estas importantes entidades locales, sino también a partir de su experiencia personal.



Ella está al frente de un destacado estudio contable- Sánchez Martín- donde se brinda asesoramiento integral a empresas locales, pero además lleva adelante su propia empresa. "Con mi actividad agrícola, que continúo el legado de la empresa familiar a la cual formo parte, he creado mi propia empresa. Sánchez Martín Agroalimentos, se dedica a la producción y exportación de pasas de uvas y frutos secos. Me dedico, a raíz de mi experiencia, a participar en misiones comerciales para poder vender mis productos, para poder exportar", explicó.





"Desde mi estudio contable, asesoramos gratuitamente a todas las empresas sanjuaninas que quieran exportar. Sobre todo ponemos el foco, el eje, en mujeres, en mujeres que quieran iniciar su primera exportación", contó la empresaria quien trabaja junto a sus hijos en su estudio haciendo extensiva su pasión a su familia.



El mensaje a las mujeres

Para las mujeres que quieren comenzar con su negocio Mónica les dejo una frase: "soy un timón nunca un ancla"



"Con eso quiero decirles que saquen su fuerza interna para emprender todo aquello que se propongan. Les va a ir muy bien, con fuerza de voluntad, con perseverancia, con trabajo en equipo se pueden llegar a cumplir los sueños, las metas y los anhelos. Les aconsejo que se acerquen a las instituciones, que se unan, que forman equipos de trabajo. Esa es la manera de poder llegar adelante con los objetivos", concluyó.