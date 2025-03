En San Juan, intensificarán controles en pescaderías y desalentarán la compra ambulante de pescado

viernes, 7 de marzo de 2025 07:55

Se acerca Semana Santa y desde el área de Alimentos del Ministerio de Salud activan los recorridos y controles en el mes de marzo para controlar la compra y venta de pescado. El propósito es fiscalizar a los diferentes locales, concientizar a la población y desalentar la venta ambulante, actividad que florece en esos días pero que no está permitida.

"No está avalado por ninguna ley, no está permitido", dijo la jefa de Bromatología, Salomé Rodríguez, a Diario La Provincia SJ, y puso el foco sobre el comprador: "Es una cuestión de capacitación al consumidor, que se tiene que dar cuenta que a la hora de adquirir un alimento deben estar garantizadas determinadas condiciones para que no le genere un daño al consumirlo".

La estrategia es actuar sobre la demanda para anular la oferta. "Toda persona que transporte, venda o almacene alimentos, tiene la obligación de hacerlo de la manera correcta, todos están sujetos al Código Alimentario Argentino", dijo con énfasis.

Respecto de los controles, dijo: "Desde la División de Alimentos tenemos un calendario anual y desde el primero de marzo empezamos a promover la campaña de Pascuas Seguras y Saludables". En una primera instancia se hace una campaña de difusión a través de las redes sociales enfocadas en el consumidor, donde se muestran los requisitos que debe tener el establecimiento donde se va a comprar pescado, ya sea fresco, congelado, al igual que las latas, que no tienen que estar abolladas, y fijarse en la fecha de vencimiento.

"Se hacen controles tanto de mercadería, en los puestos donde se vende pescado, las condiciones de refrigeración que se deben mantener entre cero y 4 grados, y el congelado debe tener temperaturas menores a -18º", detalló.

Dos días son críticos, donde tienen más trabajo aún: "Cuando hacemos la campaña de Viernes y Sábado Santo, con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas controlamos los puestos que están en la vía pública, tratando de resguardar la mercadería que tenga la temperatura que garantice que dure en el tiempo. El control es previo y posterior a esta fecha".

El operativo de estos dos días se hace con seis inspectores, más los seis agentes del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. "Se van a tomar el pH, la temperatura en la que están exhibidos, y en todo marzo vamos a hacer muestras de las conservas de pescado, porque hay productos que se elaboran en San Juan y en otras jurisdicciones, pero también se tiene que garantizar la calidad y la inocuidad del alimento", expresó Fernández.

En cuanto a las denuncias, señaló tres vías de comunicación: de manera presencial, 3º piso núcleo 2, División Alimentos en el Centro Cívico; de manera telefónica, que se puede hacer al 430 5549, y en las redes oficiales del Ministerio de Salud, están los enlaces para hacer la denuncia de manera virtual. "Tomamos ese registro, miramos todos los datos y se corrobora el alimento o el establecimiento", dijo la entrevistada.

En caso de no cumplir con las normas, si se observa mercadería o hasta higiene, plagas u otro tipo de falencias, se puede hacer un acta de infracción o un decomiso, o la posible clausura.