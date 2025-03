Restricción de servicios de colectivos en San Juan: tras informes, Trabajo aplicará multas

martes, 4 de marzo de 2025 11:46

Luego que se cumpla la medida de 4 días de restricción de servicios de colectivos por parte de UTA, por un conflicto salarial con ATAP, la Subsecretaría de Trabajo tomará medidas. En ello, se confirmó que habrá multas para el gremio que representa a los choferes y se intentará garantizar la normalidad del servicio, luego que no se acató la conciliación obligatoria.

Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, explicó en Radio Sarmiento que "estaba prevista una reunión este viernes, que teníamos la primera audiencia a las 10 de la mañana. Llamamos a un cuarto intermedio para las 18:30 hs., porque no se llegó a un acuerdo. Al final, no se hizo porque los empresarios estuvieron reunidos desde la tarde y hasta la noche y por otra parte, el sindicato no quiso volver a reunirse. En virtud de eso, el sindicato, firme en su decisión de seguir con las medidas de acción directa, estableció que no había llegado a ningún acuerdo y que iban a realizar los paros previstos".

Agregó que "desde la Subsecretaría lo que vamos a hacer ahora es analizar cuál fue la extensión de esa medida de acción directa. Estoy esperando y necesito informes formales, por parte de Tránsito y Transporte. Ellos detallarán todas las unidades afectadas, las empresas que no prestaron el servicio, las unidades que no salieron y demás. En base a eso, aplicaremos las multas que tengamos que aplicar, respecto de no haber cumplido con la ley, que era lo dispuesto".

Marcó que se aplicará lo que establece el Pacto Federal del Trabajo: "se trata de una falta grave porque es un servicio esencial y la ley es clara. Dice que aquellas partes que no acordaron o que no hicieron caso a la conciliación obligatoria, dictada por la autoridad del trabajo, recibirán una multa. De ahí hay que evaluar la multa, en base a la gravedad de la situación. Pero lo que establece la ley es que esa sanción económica va desde el 50% del salario mínimo vital y móvil al 2.000%".

Marchese destacó que "sanción va a ver. Hay que evaluar de nuevo la situación. UTA no ha comunicado nada en la Subsecretaría de Trabajo sobre nuevas medidas de acción directa. Pero están obligadas todas las partes a avisar con 24 horas de anticipación cualquier tipo de medida de acción directa. Si no lo hacen, por supuesto, es totalmente ilegal la medida. Y ahí se valora también si es un paro en mayor extensión, siempre el Estado tiene el remedio de ir a la justicia mediante un amparo".

Por último, el funcionario señaló que le llegaron casos de sanjuaninos que perdieron su trabajo por no contar con colectivos para trasladarse. "Son 6 a 7 casos que me llegaron a mí y vamos a analizarlos. Estas son notificaciones no formales", manifestó.