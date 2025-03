Mujer fallecida en Rivadavia: cómo están los más de 20 gatos rescatados y trasladados a un refugio

martes, 4 de marzo de 2025 13:09

El pasado miércoles se conoció una dramática situación en el Barrio 2 de Agosto, en Rivadavia. Una mujer fue encontrada muerta en su vivienda y junto a ella se encontraba una gran cantidad de gatos dando vuelta. La dueña de los animales habría fallecido alrededor de 72 horas antes y se supo que en el interior de la vivienda había muchos animales que vivían en condiciones de hacinamiento.

Tras intervención judicial, de la Policía Ecológica y la Secretaría de Ambiente, avanzó el paciente rescate de los animales de la casa. Esto se debe a que van desde gatitos a adultos que son desconfiados, tímidos pero también, muchos no están acostumbrados a estar al aire libre.

Los gatos son encerrados en jaulas, luego que sienten confianza de entrar. En ellas son llevados a la veterinaria.

Los gatos son trasladados a la conocida "La Casita de Tronquito", a medida que se constata su estado de salud y son esterilizados. Cecilia Montaño, quien creó y es responsable del refugio, contó a Diario La Provincia SJ que "estoy recibiendo a todos. Estoy en permanente contacto con la proteccionista Jésica Mendez que, de manera voluntaria, los está capturando en jaulas trampa, con mucha paciencia. Fue retirando de a 4 a 5 por vez y ya lleva 21 gatos rescatados. Ella se encarga de castrarlos a todos y cuando ya están operados, los traslada al refugio. Un veterinario de la Secretaría de Ambiente está haciendo el seguimiento de cada uno, les hace análisis y los revisa".

Expresó que hay gatos que no están bien de salud y son tratados. "En la veterinaria queda uno que hay que castrar, pero estaba enfermo y se tiene que recuperar. Hay otro al que le salieron mal los análisis y tampoco vendrá por ahora. Jésica tiene, además, en su casa, dos gatas que están muy flaquitas y todavía no se pueden castrar. También, dos o tres gatitos que estaban flaquitos y no muy bien. Los tendrá hasta que mejoren y buscará darlos en adopción. Caso contrario, los traerá a nuestro Refugio", detalló Cecilia.

Expresó que en "La Casita de Tronquito" tienen un sector para ellos donde estarán libres de caniles, pero seguros. "Al llegar acá, se han escondido. Sólo hay una gata que se deja ver. Estos gatos no estaban acostumbrados a recibir cariño de la gente. Tampoco tenían piedras sanitarias, ni comida, ni recipientes con agua. Lamentablemente, en vida de la señora que los tenía, no se encontraban bien cuidados".

Los sanjuaninos pueden colaborar con "La Casita de Tronquito" ya que necesitan comprar piedras sanitarias y alimento, tanto común como urinario y renal para la salud y alimentación de los gatos. Junto a los rescatados en la casa de Rivadavia, resguardan y cuidan a 150 felinos.

Estos son los datos para colaborar: