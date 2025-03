En Albardón: Una mujer encontró mochila con documentos y dinero y la regresó a su propietaria

lunes, 3 de marzo de 2025 16:29

Un acto de honestidad y solidaridad protagonizado por una vecina de Albardón se convirtió en un ejemplo conmovedor, cuando decidió devolver una mochila con dinero y documentación que había encontrado en la vía pública.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Sarmiento, a pocos metros de la Ruta Nacional 40. Viviana, una trabajadora del Parque Latinoamericano, transitaba en su moto de 110 cc tras una jornada laboral. En su rodado, llevaba consigo una conservadora y dos mochilas con la recaudación del día. Sin embargo, uno de los brazaletes de su bolso se rompió, provocando que la mochila cayera sobre la cinta asfáltica sin que ella se percatara del incidente.

De acuerdo a lo detallado por Albardón Noticias, al llegar a su domicilio, Viviana notó la ausencia de la mochila, que contenía no solo el dinero de sus ventas, sino también su documentación personal. Desesperada por recuperarla, regresó sobre sus pasos en busca del bolso perdido.

Fue en ese momento cuando se cruzó con María Torres, quien, junto a sus dos hijos, aguardaba en el mismo lugar con la mochila en sus manos. María había encontrado el objeto y, sin dudarlo, decidió esperar a su legítima propietaria para devolvérselo. “Si a mí me pasara lo mismo, me encantaría que me lo devuelvan. Ya pasé por eso y perdí todo”, explicó Torres al medio Albardón Noticias.

La noticia del gesto de honestidad de María se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde los usuarios expresaron su admiración por su actitud y los valores de solidaridad que demostró en un momento tan crucial.