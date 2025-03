Licencia de conducir: EMICAR propondrá al gobierno de San Juan cómo mejorar controles a conductores

miércoles, 26 de marzo de 2025 09:22

Luego que, a través del decreto nacional 196/2025, el Gobierno actualizó la Ley nacional de Tránsito, con cambios que las provincias analizan. En San Juan, la empresa que emite las licencias de conducir EMICAR presentará un proyecto al Gobierno provincial para que mantenga cierta rigurosidad con los conductores. El proyecto sería presentado esta semana.

El gerente de EMICAR, Ernesto González, destacó en radio Sarmiento que "hay que considerar que la autonomía que tiene la provincia, a pesar de haber adherido a la normativa nacional en su momento. Es decir, conserva toda la facultad para adaptar este decreto a las características de San Juan. Uno de los anexos del decreto, también establece que cada uno y cada una de las provincias puede adaptar esto de acuerdo a las necesidades y características locales. Por lo tanto, estoy convencido que San Juan hará algo absolutamente superador a lo que establece el mismo decreto. Con ello, podemos cumplir con el decreto nacional y además, hacerlo mucho mejor y presentaremos una propuesta al Gobierno".

Para el referente de la empresa, "San Juan no debe bajo ningún aspecto resignar niveles de control, calidad y prevención. San Juan tiene su centro emisor, posee médicos, licenciados en Psicología; tiene infraestructura, una pista para tomar los exámenes teórico- prácticos y tecnología para los exámenes teóricos, que en otras provincias, no existen. San Juan, es un ejemplo a seguir a nivel nacional y debe adaptarse a esta situación y ajustar el decreto nacional a las características que tenemos en la provincia".

Además, explicó una situación particular que en EMICAR registraron y registran a día de hoy. "Hemos rechazado innumerables certificados médicos que trataban de avalar, de alguna manera, un estado psicofísico que la persona no tenía y que no se podía constatar. Por eso en un país donde tenemos esta cultura, ¿alguien va a elegir donde hacerse un estudio psicofísico para saber si está en condiciones o no de poder conducir, o va a buscar un centro que le otorgue esta certificación?. Si la Agencia nacional de Seguridad Vial no puede controlar los 2.000 centros emisores que existen, ¿cómo van a llegar a 4.000 o 5.000 médicos o centros que analicen la parte psicofísica de los conductores?", señaló de manera crítica.

Insistió en que "San Juan puede superar fundamentalmente este decreto, puede mejorarlo y puede mantener lo que establece este decreto, que las personas elijan libremente el lugar donde puedan hacerse estos exámenes psicofísicos. Se le pueden introducir algunas modificaciones que son las que vamos a proponer al gobierno. Esto es que levante la vara, que existan mayores controles y que de alguna manera, San Juan siga siendo, un modelo a seguir y la base fundamental que todas las provincias quieren tener. Para ello nos reuniremos hoy o mañana y a ellos les vamos a dar el detalle de lo que proponemos, en primer lugar y luego, a la sociedad. Es superadora y con más controles para certificar a los conductores".

Carnets profesionales

González destacó que en San Juan, los conductores profesionales podrán realizarse los estudios psicofísicos, que antes se hacían a través de Linti, en su centro médico.

"Estamos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para hacer los estudios psicofísicos profesionales. Desde ahí podrán tramitar la categoría C, D y E, en el mismo día y en la misma mañana. Eso se mantendrá y podrán hacerlo también, conductores de otras provincias", dijo.

"Van a tener la opción de elegir un centro que va a estar en el mismo lugar donde se emite la licencia de control. Por lo tanto, en la misma mañana van a poder hacer todo el trámite", mencionó.

Por otra parte, destacó que San Juan "es la única provincia que tiene un centro emisor que posee una base de datos con todas las condiciones psicofísicas de las personas, a las que se le ha otorgado la licencia de conducir. Por lo tanto, conoce todos los antecedentes de cada una de las personas que van a renovar esa licencia de conducir. Esto no existe en las otras provincias"..

Las claves

A nivel nacional, con las modificaciones, el Gobierno nacional busca agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital y eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.