Controles en restaurantes de San Juan: Salud intensificó las inspecciones nocturnas en 2025

miércoles, 26 de marzo de 2025 22:41

San Juan refuerza sus controles nocturnos en restaurantes para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, pone especial énfasis en los establecimientos gastronómicos, un sector que concentra el mayor porcentaje de denuncias.

Salomé Rodríguez, encargada de Bromatología de Salud Pública, resaltó la importancia de las denuncias ciudadanas para identificar a los comercios que no cumplen con las normativas. La profesional destacó a Diario La Provincia SJ que “las denuncias son fundamentales para detectar irregularidades y prevenir riesgos para la salud de los consumidores”.

Rodríguez detalló que las irregularidades más comunes en los controles son la mala manipulación de alimentos y el incumplimiento de las condiciones higiénicas. Durante la temporada de verano, cuando la afluencia de clientes es mayor, las falencias se hacen más evidentes, especialmente en la refrigeración y el manejo adecuado de los productos.

Los establecimientos con más infracciones son, en su mayoría, restaurantes, cafeterías y comercios avícolas. “Este año hemos intensificado los controles nocturnos, sobre todo en los restaurantes, que es uno de los sectores con más denuncias e infracciones”, explicó la encargada de Bromatología.

Rodríguez también abordó el tema de los vendedores ambulantes, cuyo consumo de productos no garantiza la inocuidad. “La venta ambulante no asegura la seguridad de los alimentos. Muchos de estos productos no cumplen con las condiciones básicas de higiene y refrigeración”, señaló. La funcionaria instó a los consumidores a evitar estos comercios informales y a optar por lugares habilitados y controlados, donde se puedan asegurar de que los productos cumplen con las normativas sanitarias.