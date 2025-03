Monseñor Lozano conmemoró sus bodas de plata episcopales con emoción y gratitud

martes, 25 de marzo de 2025 22:16

Este martes, Monseñor Jorge Lozano conmemoró con emoción y gratitud el 25º aniversario de su ordenación episcopal, la cual recibió de manos del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco. La celebración tuvo lugar a las 20 horas en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, donde se realizó una misa de acción de gracias por su ministerio y vocación.

En su homilía, Lozano expresó que, a lo largo de estos 25 años, vivió "una muy linda vocación", destacando que la fecha representa para él una renovación del sentimiento y la alegría de servir a Dios. Reconoció que han sido años de "muchos momentos fecundos y movilizantes", donde ha acompañado a diversas personas en situaciones complejas y difíciles. Agradeció a Dios por todo lo vivido y pidió la oración de todos para seguir adelante con su misión.

“Estamos dando gracias por la vocación, el llamado que recibí a ser sucesor de los Apóstoles, y al cual fui consagrado hace hoy 25 años”, afirmó Monseñor Lozano, quien resaltó la importancia de esta fecha en su vida espiritual y pastoral.

Lozano compartió con la congregación sus sentimientos más profundos sobre los años de servicio. “He vivido con plenitud y plenitudes; tuve varias veces la sensación de tocar el cielo con las manos y el corazón, pero no he puesto mis pies en él; he estado como de visita sabiendo que allí está mi morada definitiva”, reflexionó, destacando el dolor y sufrimiento que ha sido testigo a lo largo de los años, especialmente en situaciones de injusticia y sufrimiento humano.

Mirando hacia el futuro, Lozano afirmó que “siempre supe que lo mejor está por venir” y expresó su compromiso de mejorar cada día más en su entrega al servicio de los demás.

Monseñor Lozano también agradeció a su familia, amigos y la comunidad de la Iglesia de San Juan, quienes han sido un constante apoyo en su vida y ministerio. "El amor de familia y amigos me alienta con sus presencias y demandas", destacó. Agradeció, además, el testimonio de vida entregada por los laicos, consagrados, sacerdotes y seminaristas de la comunidad diocesana.

Al final de su discurso, Lozano pidió perdón por las expectativas no cumplidas de algunos de sus fieles, reconociendo sus propias limitaciones: "Pido disculpas y perdón por quienes esperan otra cosa de mí y no lo encuentran", dijo, demostrando humildad y un fuerte deseo de seguir creciendo en su vocación pastoral.