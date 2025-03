Operatoria individual de IPV: seguirá suspendida en San Juan pero estudian nueva modalidad

lunes, 24 de marzo de 2025 16:58

IPV encara el 2025 con más entregas de barrios en San Juan y planifica poder finalizar los lotes con servicios del barrio "Valle del Sol" en Rawson con la operatoria "Suelo activo, sueño cumplido" en Rawson. Sin embargo, no hay fecha para reactivar la Operatoria individual, que es la posibilidad de tomar crédito para construir la vivienda única o hacer mejoras y ampliaciones.

"Aún no regresará la operatoria individual, ni para los beneficiarios del barrio "Valle del Sol", ni para otros adjudicatarios. Lo suspendimos el año pasado, porque todas las obras de los barrios se encaran con fondos provinciales. Antes, con financiamiento de Nación se costeaba el 70% de la casa, pero ahora no es posible. No hay fondos, aún para reactivarla para nuevas solicitudes", destacó en radios Colón y La Mil20, la directora de IPV, Elina Peralta.

"La operatoria individual, de acuerdo a la normativa de IPV, sólo está vigente si el Instituto tiene recursos. Hoy, financieramente no es posible y es lo único que estaría suspendido", resaltó. En caso de recuperarla "podríamos hacerla con sorteos, pero aún no hay nada definido".

En ello, señaló que quienes la solicitaron, se aprobó y estaba el crédito en ejecución siguen adelante "hasta finalizar los compromisos tomados", dijo.

El dato

Planifican entregar 1400 viviendas en 2025, de barrios de IPV que fueron sorteados y adjudicados.