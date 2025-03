Vehículos autónomos en San Juan: la Ley de Tránsito ya le dio luz verde

domingo, 23 de marzo de 2025 12:41

Un auto sin conductor humano circulando por las calles de San Juan. Aunque parece distante y casi fantasioso, la posibilidad de que se de podría no estar tan lejos en el tiempo. La semana pasada, con la incorporación de vehículos autónomos en la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito, la ilusión ya se encendió en muchos sanjuaninos.

La iniciativa ya está presente en algunas partes del mundo. El que más apostó a esto fue China, donde los taxis circulan sin conductor. Cuando el pasajero contrata el servicio de este transporte, el vehículo abre su puerta solo para que los pasajeros aborden la unidad, luego en una pantalla indica el mapa con el lugar de destino y el recorrido que se hará para que la persona esté al tanto.

La nueva reglamentación de la Ley de Tránsito establece en Argentina que deberán tenerse en cuenta los distintos niveles de automatización y que éstos se correspondan con el grado de autonomía que posee el vehículo. Pero ¿qué pasa en San Juan?

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, el secretario Marcelo Molina aclaró que San Juan está adherida a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 a través de la Ley Provincial 528, y que ya se encuentra adaptando su normativa local a estos nuevos lineamientos.

"Este cambio en el decreto le permite a la Argentina ahora contar con la circulación de autos autónomos. Esos son los que no tienen conductor. Aquellos que ya vemos que hay en algunos otros países donde ya no hay conductor", comenzó explicando el funcionario en rueda de prensa subrayando que cualquier persona "podría tranquilamente" subirse a un auto y decirle "que lo lleve sin haber tramitado ningún otro tipo de autorización". Sin embargo, la movilidad autónoma está todavía muy lejos de ser una realidad en San Juan y Argentina.

La norma define como vehículos autónomos a aquellos dotados de “sistemas complejos como sensores láser, radar, sistema de posicionamiento global y visión computarizada, actuadores y sistemas de comunicación y procesamiento de datos que permite a la unidad complementar, mejorar y asistir la capacidad humana de manejo, control y navegación en entornos y condiciones predeterminadas, que permiten la vinculación de un punto A con otro B definido por el operador con una seguridad estadística superior al mejor promedio humano”.

Por ahora ese tipo de vehículos sigue siendo muy lejano de aplicar en San Juan y Argentina porque la cantidad de rodados de este tipo es mínimo en el mundo. Por ahora la provincia, como el país, le dan luz verde pero adaptándose a lo que vendrá en el futuro que por ahora no es cercano.

Molina destacó que la "siniestralidad vial" es un punto que se tiene en cuenta pero que no afecta sólo a San Juan. "Con respecto a víctimas es el primer problema que tiene el país, no solo la provincia, el país. En estos cambios lo que plantea la Nación es una agilización para los trámites que habría que desarrollar y no está planteando que esto vaya a afectar la seguridad vial", finalizó.