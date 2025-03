Memoria, tesoro y corazón

domingo, 23 de marzo de 2025 12:33

El 25 de marzo del 2000 fui consagrado obispo por el Padre Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires. Te acerco parte de las palabras que compartí ese día en el momento de acción de gracias.

“Jesús, te amo. Vos sabés todo. Vos sabés que te quiero.

Desde mi debilidad y pequeñez. Desde mis incoherencias y mediocridades. Desde mis penumbras que a veces intentan ocultar tu luz. Desde los abismos de mi ser y las heridas de mi corazón, surge este clamor: sin vos no soy nada. No me sueltes de tu mano.

Me maravillo de tanto amor derramado en mi vida. Y te doy gracias por las alegrías y también por los momentos difíciles que me ayudaron a crecer.

Por la familia que me regalaste, los que hoy están aquí y los que no pudieron venir. Por la infancia y los amigos del barrio.

Por la escuela primaria en Santa Lucía y la Acción Católica allí y en Nuestra Señora de los Emigrantes. Por el secundario en el Otto Krause y la convivencia con quienes pensábamos tan distinto y fuimos tan cercanos. (…)

Te doy gracias, Jesús porque me moldeaste en la generosidad de entregar la vida cuando los ideales son nobles. Y por el trabajo en la fábrica desde temprano.

Gracias por haberme llamado al Sacerdocio y por aquellos años tan cargados de tu presencia. Y por el seminario que nos regalaste compartir.

Te doy gracias por los laicos que, con su palabra, su consejo, me van descubriendo el rostro que vos querés hoy para tu Iglesia.

Por la vida consagrada que me enseña a buscarte en sencillez de vida y en el camino de la contemplación.

Por los sacerdotes que, con su testimonio, su sabiduría en los consejos, su paciencia en mis debilidades, su abrazo y su ternura fueron consuelo en mis momentos de sufrimiento. Sin duda sé que me acompañaste por su ministerio y amistad. (…)

Gracias por las comunidades a las que fui enviado a servir y en las que tanto aprendí: Niño Jesús, Nuestra Señora de la Misericordia, San Ignacio, Nuestra Señora de Balvanera, Nuestra Señora de la Anunciación, hoy celebrando sus fiestas patronales aquí en la Iglesia Catedral.

Gracias por tantas tareas arquidiocesanas en las que me regalaste experimentar que la comunión es posible con tu gracia, aunque frágil por nuestra debilidad. Gracias por los sacerdotes mayores, más grandes en edad y en estatura espiritual, que aun con su salud debilitada y las heridas de la incomprensión y el olvido, cargaron sobre sus espaldas la renovación conciliar buscando una Iglesia fiel a Dios, al tiempo histórico a la cultura y siguen besando tus huellas. Este testimonio me hace sentir muy pequeño.

Gracias, Señor, por la Iglesia que vivimos buscando su identidad en el Concilio Vaticano II. Gracias al Papa Juan Pablo II por confiarme el orden episcopal. Y por la enseñanza que nos deja en sus gestos tan expresivos.

Gracias, Jesús, por la parte de la historia que transitamos. Por nuestra Patria Argentina hermosa en su geografía y en su pueblo, y muchas veces cruel con sus hijos más indefensos. Por esta ciudad de Buenos Aires tan cargada de belleza y contradicciones, y a la cual amo entrañablemente.

Quiero hoy volver a entregarte mi vida, que sea arcilla blanda entre tus manos, para que puedas formarla a tu manera. (…)

María, Madre de Dios y Madre nuestra. Virgen de la Anunciación. Nuestra Señora de Guadalupe y Luján: ‘’somos todo un continente de rodillas a tus pies que te pide ardientemente un nuevo Pentecostés’’ para una Nueva Evangelización.

Por último, Jesús, pido tu gracia para hacer carne en mi vida tres páginas del Evangelio:

1 -Como el Buen Samaritano, conmoverme ante la miseria y el dolor tirados en el piso, regalo de tu carne sagrada y llagada.

2 -Servicialidad para lavar los pies a tus discípulos.

Pregúntame seguido: “Jorge, ¿me amas?’’, y exígeme la misma respuesta de hoy: vos sabés todo, vos sabés que te amo y me derrito por vos”.

El martes 25 de marzo celebraré la misa de acción de gracias a las 20 horas en la Catedral San Juan Bautista. Te invito a participar o unirte en la transmisión en vivo por el canal 4: canal4sanjuan.com.ar

Mañana 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, y del asesinato del obispo San Óscar Romero en 1980 en El Salvador. Recemos por La Paz en nuestros pueblos.