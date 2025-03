Sin vendedores callejeros en Rawson: comerciantes celebraron que se respete la actividad

viernes, 21 de marzo de 2025 09:45

Desde este fin de semana, los manteros que no sean artesanos sino que sean revendedores de productos ya no podrán vender en zona urbana de Rawson, en las inmediaciones de calle Ingeniero Krause. En este contexto, Gastón Villordo de la Cámara de Comercio de Rawson, celebró la medida e indicó que el objetivo no es que aquellos desaparezcan sino que sean reubicados para que no se perjudique a los que ejercen la actividad de forma legal.

Paralelamente destacó que le "parece fantástico, re bien" que se mantenga a los que son artesanos porque no venden productos de reventa y por ende de competencia para ellos. "Es algo donde nosotros no tenemos competencia con los artesanos, pero sí con el revendedor", señaló en radio Sarmiento destacando que su deseo es que el revendedor consiga un lugar, como puede ser una galería o paseo comercial, para instalarse de manera formal.

"Ellos te sacan chapa diciendo 'yo vengo feriando hace 20 años'. ¡Hace 20 años viene feriando y no te dio para ponerte un negocio!. Porque es más fácil eso tirar un tablón, vender y no pagar ningún impuesto. Estas cosas no hay que permitirlas", destacó subrayando: "cuántos emprendedores quedaron atrás, no pudieron entrar porque estaba él".

"La idea es esa, que ellos busquen un lugar y se instalen y paguen un alquiler, paguen la tasa comercial como se la estás cobrando a un comerciante. Este reclamo está hecho porque el comercio no la está pasando bien, porque somos nosotros los que hacemos girar la rueda, porque somos nosotros los que, antes de despedir a un empleado decimos, no mirá, lo vamos a ir con menos plata a la casa, pero no le vamos a quitar la fuente laboral a esta gente", señaló destacando: "no nos olvidemos del sector comercial que bastante mal la está pasando".

En Rawson rige la ordenanza municipal 188A que reconoce la actividad de los emprendedores de la economía social como una alternativa de empleo. De la mano de esto se encaró un proceso de reorganización de la actividad comercial.

En este contexto, el municipio dispuso ferias para ser aprovechadas por los feriantes de manera formal y ordenada.

