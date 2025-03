Conflictos y resistencia: La dificultad que se está presentando para alojar a personas sin techo en San Juan

Se acerca el otoño y con esta temporada comienzan a bajar las temperaturas. De la mano de esto, los hogares se preparan para recibir a quienes deciden pernoctar en las plazas y espacios públicos. Esta semana, desde el ministerio de Desarrollo Humano abordaron un caso que dejó al descubierto uno de los problemas que enfrentan quienes tienen el desafío de contener a los que no tienen un techo donde vivir.

Se trata de los problemas personales que pueden tener entre sí esos individuos y que dificulta que quieran compartir el mismo lugar para dormir o comer. "Esta semana hemos estado abordando una persona en situación de calle que estaba pernoctando en lo que es el puente de avenida de Circunvalación y calle Mendoza. Ha ido un equipo de profesionales tratando de convencer esa persona para que vaya a los hogares", comenzó explicando el ministro Carlos Platero a Diario La Provincia SJ.

El funcionario luego explicó que "muchas veces no quieren ir a los hogares porque ellos trabajan en la calle y por ahí hay dificultades o peleas entre unos y otros". En este escenario, esos individuos suelen decir: "si voy al hogar me lo voy a encontrar allá". Ante esto, es que eligen pernoctar en distintos lugares públicos y no en uno puntual donde puedan ser señalado.