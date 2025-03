Suelo activo, sueño cumplido: IPV quiere entregar los lotes con servicio antes de fin de año

jueves, 20 de marzo de 2025 11:12

El barrio Valle del Sol, con el programa "Suelo activo, sueño cumplido" sigue adelante con cambios y está destinado a 930 familias. Recibirán su lote con servicios y urbanizado en un extenso complejo en Rawson y la intención de IPV es que sea antes de fin de año.

"Esa obra se continuó y se está trabajando. Se trata de lote con servicio y por ahí, no se visualiza mucho el trabajo de infraestructura y en ello va, quizás, la ansiedad de las familias que piensan que no estamos avanzando. Concretamente, se está terminando y la intención es entregarlo para este año. Nos está faltando una obra de nexo, es decir cloaca y agua, que no se había contemplado. Ya lo hemos incorporado dentro de los gastos que vamos a tener dentro del IPV", dijo en radio La Mil20, Elina Peralta, directora de IPV.

Señaló que se trata de obras externas en el perímetro del barrio para que los lotes puedan contar con los servicios de agua y cloaca. "También algo que no estaba contemplado era la erradicación de los tocones, que son grandes raíces de árboles, que todavía hay muchísimos. Se está trabajando en ir sacándolos y de ahí, se tiene que consolidar el suelo para que quede óptimo para poder construir. En ello, tenemos intenciones de, a mitad de año, si es posible, entregar esos lotes con servicio a las familias".

En esto, destacó que lo que no continúa es la posibilidad de acceso a la operatoria individual, que era una préstamo al que podían acceder las familias para construir su casa.

"En este momento, financieramente, no tenemos la capacidad de poder activar la operatoria individual.

Agregó que el barrio contempla 930 lotes, de los cuales "quedó un remanente de 200 familias que se bajaron del programa y otras, que no cumplían con los requisitos. Por lo cual, en el futuro tenemos intenciones de sortear. Tenemos la intención que tenemos, que se está trabajando desde lo legal de ver la forma para liberarles los terrenos y que no dependan de la operatoria individual, sino que puedan, o a cuenta propia o acceder a créditos bancarios para construir".

Los lotes son con destino exclusivo para vivienda única."Sobre el modelo de vivienda IPV, eso sí van a tener a disposición las familias. Se trata de los proyectos realizados por IPV para que ellos puedan guiarse", expresó.

El programa

En su concepción original, se trataba de una importante operatoria de vivienda para el sector de ingresos medios. El complejo contaba con 930 lotes con servicios que estarán divididos en tres sectores:

Sector 1: 309 lotes

Sector 2: 302 lotes

Sector 3: 319 lotes

El barrio estará ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes estarán dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También construirán veredas y realizarán la demarcación de las parcelas.