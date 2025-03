Elisa Mondaca, la artesana que teje al telar y conmovió a Facundo Arana con su trabajo

jueves, 20 de marzo de 2025 18:30

Desde los 15 años, Elisa Mondaca le dedica tiempo y mucho cariño al tejido al telar. Con él realiza múltiples tejidos que vende a quien se los encarga. Con uno de esos tejidos sorprendió al actor Facundo Arana en su reciente visita a Iglesia.







"Tejo al telar desde que era chica", comienza relatando su historia a Diario La Provincia SJ, Elisa Mondaca, una de las pocas tejedoras al tela que van quedando en el departamento de Iglesia.

"Una señora que daba clases en una escuela me enseñó a tejer. Ahora ya no teje ella, pero me dejó su telar armado para que lo use. Ella era profesora de tejidos en la escuela y cuando terminé la primaria mi papá me mandó a aprender a tejer y ella, bueno, fue la profesora en ese tiempo. Después seguí lleno a su casa para aprender más, y ella me siguió enseñando todo lo que es hilar, tejer, teñir, bueno, todo eso me lo enseñó ella", indicó Elisa.

Elisa compra la lana limpia y con sus manos la hila, la tiñe y la deja lista para ir al telar. Para Arana, la tejedora eligió un caminito de mesa que tarda aproximadamente un mes en confeccionar. "Hilar, torcer, preparar todo es mucho trabajo, así que yo trato de poner dos, tres, por ejemplo, caminitos de mesa, para usar el material y tiempo también. Son de metro de largo y 30 centímetros de ancho", comentó.





"Por ahí tengo encargues y si no, les dejo tejidos en el Mercado Artesanal en la Ciudad de San Juan. Ahí se venden, todo es por encargue, porque no puedo acumular un stock, porque todo lo que voy tejiendo va saliendo", informó

Sobre la posibilidad de enseñar su arte a otras generaciones para que puedan continuarlo, Elisa no es muy optimista. "Acá es como que no quieren aprender, lamentablemente. Hice un curso hace como dos años acá en mi casa, enseñé a un grupo de señoras grandes, pero así chicas jóvenes, no vienen. Es como que la tecnología es más fuerte que esto", comentó.

"Estoy, por empezar, a enseñarle a mi hija a ver si quiere aprender, para seguir en el legado", concluyó

La alegría de obsequiar su trabajo a un famoso

"Acá casi uno no se entera cuando vienen famosos, y justamente este señor se quedó en Villa Iglesia, porque la mayoría se queda en el Hotel de Pismanta o para Rodeo. Y como él habló en la radio, y me dí cuenta que estaba cerquita de mi casa, así que nos fuimos para allá, como la mayoría de los vecinos", relató Elisa sobre la visita de Arana.





"Él nunca se esperó que un artesano le iba a llevar un tejido así, porque es muy raro en las personas que ya tejen al telar acá. Y justamente dijo que había andado haciendo unas grabaciones para el lado de Tudcum y Rodeo había visto algunos artesanos. Se quedó muy sorprendido con el regalo", comentó muy feliz.

"Si me mandaron la publicación varias veces los vecinos, porque yo no uso las redes sociales", añadió.