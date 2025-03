Cambios en Ley de Tránsito: destacaron qué trámite clave mantendrá EMICAR en San Juan

jueves, 20 de marzo de 2025 14:31

Con varios cambios, el Gobierno nacional actualizó la Ley de Tránsito y las medidas se oficializaron esta semana, a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial. Entre las actualizaciones están las relacionadas a las licencias de conducir y en San Juan estudian algunos aspectos y ratificaron un trámite importante.

"Este jueves, tras la comunicación del decreto modificatorio de unos elementos de la Ley de Tránsito, hemos tenido

un Zoom con el Consejo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y viendo la letra fina que tienen que trabajar las provincias con la Nación. Entre los puntos destacados están las modificaciones de la licencia común A y B que sí va a tener un vencimiento, es decir en la periodicidad para presentar examen psicofísico. Ese estudio se tendrá que trabajar si se va a mantener en el centro emisor de licencias o se va a habilitar, como propone la Nación, a través de diferentes lugares donde se pueda hacer", dijo Marcelo Molina, responsable de Tránsito y Transporte, en rueda de prensa.

Destacó que San Juan ya está adherida a la Ley Nacional de Tránsito y lo que se hizo fue una modificación del decreto reglamentario. "Por ende, esa parte no debe trabajarse lo que no quiere decir que los diputados y los diferentes sectores no trabajen los cambios que propone la Nación. La aplicación tiene un período de 60 días, y en esa fase vamos a ir trabajando e informando. Al día de hoy el sanjuanino debe saber que está vigente el mecanismo que rigió hasta ahora".

En cuanto a licencias de conducir "no cambia absolutamente nada, lo que habilita es mayor cantidad de prestadores para realizar el psicofísico. Habrá una plataforma que pone a disposición la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Secretaría de Transporte de la Nación donde los prestadores se van a poder registrar y cualquier sanjuanino que quiera renovar su psicofísico lo podrá hacer y subirlo a la plataforma".

Molina sentenció además que "todo lo que sea licencia nueva, sacada por primera vez, tiene que ser emitida sí o sí por el centro emisor de licencias que en San Juan es EMICAR. Eso no cambió y deberá seguir haciendo ese trámite allí".